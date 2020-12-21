«Это что-то новое в сокрытии номерного знака»: в Минске замечена очень странная Skoda (видео)

Источник материала: Onliner

Водители обязаны содержать свое транспортное средство в надлежащем виде, в том числе сделать так, чтобы регистрационные знаки спереди и сзади были читаемы. Зимой это не всегда просто сделать, но при должной старательности возможно все. Другое дело, если старания направлены не на то, чтобы сделать номера видимыми, а совсем наоборот.

Пользователь нашего форума с ником Lisenak1986 рассказал корреспонденту Onliner, что 15 декабря около 18:00 заметил очень странную Skoda Octavia на проспекте Независимости в Минске, в районе станции метро «Восток». Задний регистрационный номер этого автомобиля прочитать никак не удавалось.

«Его точно закрыли какой-то белой пластиной, на которой было немного грязи. Я подсветил дальним, но пластина наглухо все закрывает, ничего не просвечивается», — отметил автор видео.

Пункт 10.3 ПДД гласит: «Водителю запрещается участвовать в дорожном движении на транспортном средстве с загрязнениями (наслоениями), не позволяющими видеть информацию на регистрационном знаке (временном номерном знаке) с расстояния 40 метров и менее».

Ответственность за управление транспортным средством с заведомо скрытым, подделанным или иным образом измененным регистрационным знаком, идентификационным номером кузова или шасси либо без присвоенного регистрационного знака влечет ответственность по части 6 статьи 18.12 КоАП. Наказание — штраф в размере от 10 до 20 базовых величин (от 270 до 540 рублей).

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