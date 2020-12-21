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В России соцсети обяжут удалять контент, выражающий неуважение к власти

21.12.2020 11:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: YouTube

В Госдуму внесена поправка, которая обязывает социальные сети с 1 февраля самим выявлять и блокироватьтакой контент.

К подлежащему блокировке контенту предложившие поправку парламентарии относят «явное неуважение» к обществу, госсимволам, госвласти и Конституции. Поправку внесли ко второму чтению законопроекта 2017 года о регулировании соцсетей, передает Коммерсантъ.

Полный список контента, подлежащего блокировке, выглядит так: порнографические изображения несовершеннолетних; информация, склоняющая детей «к совершению опасных для жизни незаконных действий»; данные о способах изготовления и использования наркотиков; способы совершения самоубийства и призывы к нему; реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино; оскорбления человеческого достоинства и общественной нравственности; информация, выражающая «явное неуважение» к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции РФ или органам госвласти; призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях; информация, которая порочит людей по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства, работы и политическим убеждениям.

Владельцы сетей не должны будут допускать их использование для «совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань». Также соцсети обяжут соблюдать запреты и ограничения в отношении выборов и референдумов, соблюдать интересы граждан и организаций, размещать правила пользования.

При выявлении противоправного контента, согласно поправке, социальные сети должны незамедлительно ограничить доступ к нему. Если сами они оценить противоправность контента не могут, его следует направить в Роскомнадзор. Последний примет решение о блокировке.

 
 
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В Госдуму внесена поправка, которая обязывает социальные сети с 1 февраля самим выявлять и блокироватьтакой контент.
 
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