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Умер писатель Александр Курляндский. Это он придумал "Ну, погоди!"

21.12.2020 12:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный советский писатель и драматург Александр Курляндский умер в возрасте 82 лет, сообщают «Эхо Москвы» и Baza. Причина смерти Курляндского пока не уточняется.



Александр Курляндский — один из создателей мультсериалов «Ну, погоди!», «Великолепный Гоша» и «Возвращение блудного попугая». Несколько его юмористических рассказов были экранизированы для альманаха «Ералаш».

В 1988 году Курляндский как автор сценария «Ну, погоди!» вместе с режиссером Вячеславом Котеночкиным и художником Светозаром Русаковым был удостоен Государственной премии СССР за произведения литературы и искусства для детей.
 
 
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Известный советский писатель и драматург Александр Курляндский умер в возрасте 82 лет, сообщают «Эхо Москвы» и Baza. Причина смерти Курляндского пока не уточняется.
 
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