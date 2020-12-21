Сотрудников Космических сил США теперь официально называют «Стражами»

Источник материала: Onliner

Американский вице-президент Майкл Пенс анонсировал сегодня новое название для сотрудников Космических сил США — «Стражи» (Guardians). Таким образом, идея, как теперь шутят в интернете, «Стражей Галактики» нашла воплощение в жизни. Однако на самом деле она берет свое начало из девиза Космического командования ВВС США 1983 года, звучавшего как Guardians of the High Frontier.

Космические силы США технически являются одним из подразделений Космического командования ВВС США, однако имеют право принимать самостоятельные решения без оглядки на ВВС. Сотрудниками Космических сил США по большей части являются служащие ВВС, но штат пополняется и людьми из других ведомств.

В сети уже активно обсуждают новое название, так как для многих «Стражи» — это что-то из поп-культуры и связано с комиксами да кино.