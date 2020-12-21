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Сотрудников Космических сил США теперь официально называют «Стражами»
Источник материала: Onliner
Американский вице-президент Майкл Пенс
Космические силы США технически являются одним из подразделений Космического командования ВВС США, однако имеют право принимать самостоятельные решения без оглядки на ВВС. Сотрудниками Космических сил США по большей части являются служащие ВВС, но штат пополняется и людьми из других ведомств.
В сети уже активно обсуждают новое название, так как для многих «Стражи» — это что-то из поп-культуры и связано с комиксами да кино.
рефлектор Ньютона, диаметр: 406 мм, фокусное расстояние: 1829 мм, относительное отверстие: 1/4.5, Добсона монтировка, окуляры 26 мм
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Американский вице-президент Майкл Пенс анонсировал сегодня новое название для сотрудников Космических сил США — «Стражи» (Guardians). Таким образом, идея, как теперь...
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