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Перспективы развития торгово-экономического сотрудничества ЕАЭС с Индией

21.12.2020 12:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В условиях стагнации мировой экономики, а также на фоне усиливающихся тенденций протекционизма особенно важным представляется расширение торгово-экономического сотрудничества государств-членов Евразийского экономического союза с третьими странами.

Углубление двустороннего диалога, поиск новых точек соприкосновения на макро- и микроэкономических уровнях позволит достойно ответить на вызовы в эпоху глобальной трансформации мировой экономической системы.

На конференции вы узнаете:

  • о ходе переговоров о создании зоны свободной торговли ЕАЭС-Индия,
  • об особенностях индийского рынка и его потенциале для продукции компаний-экспортеров ЕАЭС,
  • о роли государственного участия в продвижении интересов компаний-экспортеров ЕАЭС,
  • о барьерах при доступе на индийский рынок, специфики тарифных и нетарифных ограничений,
  • о возможностях зарубежной инфраструктуры ЕАЭС, локализованной на территории Индии (торговые дома, коммерческие представители и т.д.), в помощь компаниям-экспортерам ЕАЭС.

Услышите из первых уст успешные кейсы компаний, работающих на рынке Индии, и получите рекомендации начинающим экспортерам в Индию.

Организаторами конференции выступают Евразийская экономическая комиссия при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей.

Конференция рассчитана на деловые круги стран-участниц ЕАЭС:

  • заинтересованные в доступе на рынок Индии и рассматривающие его в качестве перспективного для расширения присутствия на нем,
  • заинтересованные в участии в совместных инвестиционных проектах с индийскими партнерами,
  • заинтересованные в участии в отраслевых выставках, проводимых в Индии или с участием индийских компаний,

Спикерами конференции выступят должностные лица ЕЭК, руководители внешнеторговых ведомств, лидеры крупных отраслевых компаний.

Конференция пройдет в интерактивном формате на русском языке с возможностью подключения к площадке, а также сопровождена стрим-версией на канале YouTube, социальных сетях, медиаполе стран-участниц ЕАЭС.

Свои вопросы Вы можете прислать: p.antonov@sputniknews.com, тел +375 (29) 550 06 31 (Telegram), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp). Павел Антонов

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
 
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