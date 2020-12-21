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Перспективы развития торгово-экономического сотрудничества ЕАЭС с Индией
21.12.2020 12:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В условиях стагнации мировой экономики, а также на фоне усиливающихся тенденций протекционизма особенно важным представляется расширение торгово-экономического сотрудничества государств-членов Евразийского экономического союза с третьими странами.
Углубление двустороннего диалога, поиск новых точек соприкосновения на макро- и микроэкономических уровнях позволит достойно ответить на вызовы в эпоху глобальной трансформации мировой экономической системы.
На конференции вы узнаете:
Услышите из первых уст успешные кейсы компаний, работающих на рынке Индии, и получите рекомендации начинающим экспортерам в Индию.
Организаторами конференции выступают Евразийская экономическая комиссия при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей.
Конференция рассчитана на деловые круги стран-участниц ЕАЭС:
Спикерами конференции выступят должностные лица ЕЭК, руководители внешнеторговых ведомств, лидеры крупных отраслевых компаний.
Конференция пройдет в интерактивном формате на русском языке с возможностью подключения к площадке, а также сопровождена стрим-версией на канале YouTube, социальных сетях, медиаполе стран-участниц ЕАЭС.
Свои вопросы Вы можете прислать: p.antonov@sputniknews.com, тел +375 (29) 550 06 31 (Telegram), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp). Павел Антонов
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