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Игорь Лосик: Я прекращу голодовку только после снятия с меня всех обвинений

21.12.2020 12:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Игорь Лосик: Я прекращу голодовку только после снятия с меня всех обвинений

  • 21.12.2020, 12:04
  • 1,170
Игорь Лосик: Я прекращу голодовку только после снятия с меня всех обвинений
Игорь Лосик

Блогер решился на крайнюю меру.

Блогер и политзаключенный Игорь Лосик объяснил причину своей голодовки и обратился к белорусам. Текст его обращения был опубликован Telegram-каналом «Беларусь головного мозга».

- Я объявил голодовку, потому что у меня не больше осталось никакой возможности повлиять на необоснованные обвинения и мое неправомерное нахождение под стражей. Я несправедливо лишен свободы и возможности увидеть свою семью.

Полгода я уже просидел в тюрьме по абсурдному обвинению в преступлении, для совершения которого я должен был бы воспользоваться телепортом. У меня было и есть алиби, но следствие это полгода игнорировало.

За последние шесть месяцев я пропустил очень много. Обиднее всего то, что я не услышал первые слова своей дочери.

Спустя эти полгода мне предъявили еще одно абсурдное обвинение — приготовление к участию в массовых беспорядках. Как это возможно, если до моего задержания ни о каких «массовых беспорядках» вообще речи не шло? Как это возможно, если в это время вообще не было известно, чем закончится регистрация кандидатов в президенты? По версии следствия возможно. Видимо, с их точки зрения я умею предсказывать будущее либо у меня есть машина времени.

Да и за всю жизнь я ни разу не участвовал ни в одном «несанкционированном» массовом мероприятии, а уж тем более массовых беспорядках. Какие массовые беспорядки с годовалой дочерью на руках?

Именно поэтому, хорошо все обдумав, взвесив все «за» и «против», я решился на такую крайнюю меру, чтобы попытаться добиться справедливости.

Я отдаю себе отчет, что вслед за объявлением голодовки на меня может начаться давление: меня могут перевести в одиночку или в карцер, лишить личных вещей, писем, прессы, общения с адвокатом. Я отдаю себе отчет в том, что могу заиметь серьезные проблемы со здоровьем или даже умереть. Ради справедливости, ради возможности снова обнять свою дочь я готов идти до конца. Я все еще верю в остатки совести тех людей, которые контролируют расследование этил липовых обвинений.

Я надеюсь на поддержку всех неравнодушных белорусов.

Я прошу поддержки у международных организаций, послов стран Европейского союза в Республике Беларусь, правительств демократических государств в привлечении внимания к творящейся вопиющей несправедливости и восстановлении моих прав и прав сотен других политических заключенных.

Помогите невиновным вернуться домой. Наша семья, как и семьи других узников совести, уже достаточно настрадалась за последнее время.

Я прекращу голодовку только после снятия с меня всех обвинений либо изменения мне меры пресечения.

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