В России решили снести памятник Аленке. С первого взгляда понятно почему

Источник материала: Tut.by

18 декабря в городском парке российского Нововоронежа открыли памятник Аленке — основательнице села Новая Аленовка, на месте которого сейчас располагается город. В этом году отмечается 250 лет со дня основания Новой Аленовки, к чему и приурочили открытие достопримечательности. Однако реакция людей была строго негативной.

В Сети окрестили скульптуру «памятником Русской Смерти». Местные жители раскритиковали арт-объект в соцсетях, некоторых пользователей он напугал. И это неудивительно:













И уже 21 декабря появилась новость о том, что памятник решили снести. Такое решение приняли местные власти. Вместо памятника установят простую мемориальную табличку.