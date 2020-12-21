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В России решили снести памятник Аленке. С первого взгляда понятно почему

21.12.2020 12:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

18 декабря в городском парке российского Нововоронежа открыли памятник Аленке — основательнице села Новая Аленовка, на месте которого сейчас располагается город. В этом году отмечается 250 лет со дня основания Новой Аленовки, к чему и приурочили открытие достопримечательности. Однако реакция людей была строго негативной.

В Сети окрестили скульптуру «памятником Русской Смерти». Местные жители раскритиковали арт-объект в соцсетях, некоторых пользователей он напугал. И это неудивительно:




И уже 21 декабря появилась новость о том, что памятник решили снести. Такое решение приняли местные власти. Вместо памятника установят простую мемориальную табличку.

 
Теги: Новости
 
 
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18 декабря в городском парке российского Нововоронежа открыли памятник Аленке.
 
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