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Лукашенко не согласовал назначение нового гендиректора СТВ
Источник материала: АФН
Анонсированное ранее назначение нового гендиретора СТВ не состоялось.
В то же время Лукашенко дал согласие на назначение:
Богдан Елены Леонидовны - первым заместителем министра здравоохранения;
Чередниченко Дмитрия Владимировича - заместителем министра здравоохранения.
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Анонсированное ранее назначение нового гендиретора СТВ не состоялось.
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