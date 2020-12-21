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Лукашенко согласовал кадровые назначения
Источник материала: АФН
21 декабря 2020 Лукшенко согласовал кадровые назначения, в том числе на долдность главы ГТК.
Владимир Орловский назначен председателем ГТК. Ранее занимал должность Первый заместителя Председателя ГТК.
Александр Румак - уполномоченный по делам религий и национальностей
Денис Дишук - председатель Березинского райисполкома
Юрий Панфилов - глава Октябрьского района Витебска
Алексей Героев - глава Железнодорожного района Витебска
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21 декабря 2020 Лукшенко согласовал кадровые назначения, в том числе на долдность главы ГТК.
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