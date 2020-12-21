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Умер журналист Николай Толстик
Источник материала: Партизан
Николай Толстик был в профессии журналиста с 1974 года. Прошел все ступени газетной иерархии — от рядового корреспондента до главного редактора «Могилевской правды» и заместителя главного редактора «Народной газеты».
В правительстве Михаила Чигиря работал начальником информационно-аналитического управления.
«У человека всегда есть выбор — быть честным или нечестным. И время, в которое он живет, профессия и место работы здесь абсолютно ни при чем. Это как ум или как деньги — или есть, или нет», — говорил Николай Толстик.
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Николай Толстик был в профессии журналиста с 1974 года. Прошел все ступени газетной иерархии — от рядового корреспондента до главного редактора «Могилевской...
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