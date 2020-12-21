"Поднять налоги равно потерять репутацию навсегда"

Из-за останавливающейся экономики правящий режим решил "поскрести по сусекам" и содрать с людей всё, что еще можно содрать.





dev.by спросил представителей ИТ-отрасли, как им такое решение. В том числе повысить ставку подоходного налога для сотрудников резидентов ПВТ.спросил представителей ИТ-отрасли, как им такое решение.





Юрист Денис Алейников, один из авторов «ПВТ 2.0»

— В соответствии с пунктом 1 Декрета президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики», государство гарантировало международному инвестиционному и технологическому сообществу, что специальный правовой режим Парка высоких технологий (включая налоговый) действует до 1 января 2049 г.





Стабильность режима ПВТ на протяжении долгих лет — это наша главная ценность. Эту ценность мы ковали годами и не раз продавали иностранным инвесторам. Это — Репутация (Выделено спикером. — Прим. dev.by). Репутация, которая сделала ПВТ ведущим ИТ-кластером Восточной Европы.





Поднять налоги временно равно потерять Репутацию навсегда. Об этом должно подумать Министерство финансов.





Николай Кураев, СЕО ScienceSoft

— Не хотелось бы, чтобы это произошло. Такие изменения нарушат принцип, действующий в отношении ПВТ в течение последних 15 лет, а именно неизменность законодательства.





Бизнес-сообщество ценит неизменность законодательной базы — это позволяет ответственно планировать бизнес-процессы. Внесение подобных изменений продемонстрирует возможность изменений правил игры в любой момент и породит неуверенность в завтрашнем дне.





Введение временных мер без указания сроков — ещё один риск для бизнеса. Неясны критерии и сроки отмены этих мер.





В крайнем случае необходимые средства для финансирования чрезвычайных расходов можно получить, введя временный (например, на шесть месяцев) чрезвычайный налог. Допустим, 1% (хотя, может, и 0,5% хватило бы), но на выплаты любых доходов из любых источников, за исключением пенсий и пособий.





Михаил Дубаков, сооснователь Targetprocess, СЕО Fibery

Да никак это [на ИТ-отрасли] не отразится. ИТ-бизнес и так уже уезжает кусками — ну, будет чуть быстрее уезжать. Не знаю, что тут комментировать в текущем новостном фоне — это всё неважно.





Артур Ворушило, CEO Aligned Code

Я считаю, что подоходный налог должен оплачивать каждый специалист (и не только в ИТ) самостоятельно, тогда и спрос за использование налогов государством будет от гораздо большего числа граждан.





Относительно увеличения подоходного налога в ИТ-отрасли: так как подоходный налог в Беларуси удерживает организация (специалисты привыкли договариваться о чистой сумме на руки), то это означает одно из двух -





1) либо белорусские разработчики станут ещё дороже (например, в Украине многие работают через ФОП, аналог нашего ИП с 5%);





2) либо у компаний сократится прибыль.





Стартапы же начнут быстрее сжигать инвестиции, и соответственно у них будет меньше времени и возможностей на создание продукта и роста команды.





Рост налогов я считаю вероятным, но было бы лучше подумать об оптимизации их использования, выбрав экстенсивное развитие вместо интенсивного с простым повышением налоговых ставок.





Антон Титов, директор Spiral Scout

С очень большой вероятностью мы увидим повышение ставки. Насколько «временно» — вопрос открытый. В любом случае это негативно отразится на отрасли, и так уже страдающей от оттока кадров. В итоге либо присядут зарплаты, либо вырастут рейты для клиентов. И это всё на фоне массовой миграции программистов в США — в удалённый режим с меньшей оплатой.









Сергей Лавриненко, ИТ-менеджер. Взято из его телеграм-канала «Колонка некодера»

Почему поднять налоги для ПВТ — плохая идея.





Дело, конечно, не в дополнительных 4% с зарплаты: объективно эта сумма не критична по сравнению, например, с тем, если бы отменили льготы по ФСЗН. Дело в том, что долгие годы ПВТ держался в рамках неизменных условий. Условия поменялись один раз при 8-м декрете в лучшую сторону, при сохранении предыдущих условий по налогам. И при принятии декрета было гарантировано, что он будет неизменным.





Теперь эта гарантия нарушена. Причём эта мера касается всех. Медиа прожужжали уши цифрами про отъезд айтишников и компаний. Но абсолютное большинство не уезжало. Люди спокойно работали и получали всю ту же валюту, отрасль даже умудрялась расти, хоть и не прежними темпами.





В условиях, когда в стране остаётся не очень много источников этой валюты , это всё равно ценный актив. Но если это повышение принять, то всерьёз задумается о релокации куда больше людей. Причина банальна — риски. Правоприменительная практика по декрету позволяла всерьёз считать, что риск изменения условий налогообложения минимален. Теперь этот риск становится реальным.





И судя по тому, что речь идёт о 4% от начисленных зарплат, то в численном выражении это можно измерить отъездом 2-3 тысяч человек. Не так много, учитывая чемоданные настроения в целом. Это нивелирует весь смысл налогового повышения.





Хочется верить, что здравый смысл возобладает и ИТ не будет превращаться в выжженную землю, так как для любого государства это золотой фонд, круче любых заводов.





Юрий Мельничек в фейсбуке инициировал дискуссию, задав вопрос: «А что поменяется для ИТ-компания из-за 9% -> 13% налога на зарплаты?»





Вот какие ответы по существу он получил:





— Юрисдикция.





— Для компании вообще ничего — это же подоходный (смайлик).





— Ничего. Просто подоходный подведут под всех остальных. Основные льготы вроде как не с подоходного получались, а с ФСЗН. Поправьте, если не прав.





— Глобально, кажется, ничего, кроме очередного кейса о том, что все эти декреты, законы и другие документы могут быть отменены в любой момент, просто «потому что».





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