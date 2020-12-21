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Правозащитники: в ходе протестов в воскресенье в Беларуси задержано более 150 человек
Источник материала: Партизан
Правозащитникам известны фамилии более 150 задержанных в ходе протестов 20 декабря в Беларуси. Из них около 130 человек задержано в Минске.
Правозащитный центр
В то же время телеграм-канал «Списки задержанных» сообщает о 146 задержанных только в Минске. Из них 15 человек были отпущенны, а 3 из РУВД забрала в больницу «скорая помощь».
Ранее ГУВД Мингорисполкома сообщило о задержании в ходе протестов в Минске «около 100 граждан».
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Правозащитникам известны фамилии более 150 задержанных в ходе протестов 20 декабря в Беларуси. Из них около 130 человек задержано в Минске.
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