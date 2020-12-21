Задержания в ходе белорусских протестов идут на спад

Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная экс-директором Института социологии НАН Геннадием Коршуновым. В ней отмечено, что пик задержаний был зафиксирован после проведения Марша смелых 15 ноября. Тогда количество задержанных силовиками составило 1114 человек. Однако после перехода протестных мероприятий к новому формату их проведения - отказа от общего сбора колонн и привязки протестов к конкретному времени - количество задержанных в Беларуси пошло на спад. В итоге число людей, попавших за решетку после протестов 20 декабря, одно из самых минимальных за всю историю воскресных протестов в стране.













Безусловно, пропагандисты попытаются увязать снижение количества задержаний со уменьшением числа людей, выходящих на улицы. Определенная взаимосвязь здесь есть, но не прямая. Во-первых, точное количество раскоординированных протестов и их участников неизвестно. А во-вторых, в таком случае придется признать, что акция 15 ноября была самой массовой. Но это не так.



