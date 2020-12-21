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«Плохо спал, хотел прийти в милицию». В Гомеле двойное убийство раскрыли через пять месяцев

21.12.2020 12:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

23-летний парень всего лишь хотел стрельнуть сигаретку


В Гомеле двойное убийство раскрыли через пять месяцев. Фото: СК

Целых пять месяцев в Гомеле искали виновного в двойном убийстве. Наконец, 18 декабря МВД сообщило: подозреваемый найден. Напомним, в ночь на 14 июля в микрорайоне «Сельмашевский» убили мужчин в возрасте 38 и 32 лет.

Очевидцы рассказали, что приятели сидели во дворе и громко включали музыку, пели. Вдруг к ним подошел мужчина, который достал нож и ударил обоих в область сердца, а затем убежал. Один потерпевший умер сразу, а вторую жертву нашел таксист - полуживой, раненый мужчина еще пытался что-то сказать. Спасти его не смогли.

- Опрошены тысячи граждан, посещены практически все близлежащие к месту трагедии квартиры, - рассказывают в МВД.

В милиции работали сразу по нескольким версиям, но все они не подтвердились. И вот, в декабре, сыщики угро вышли на след подозреваемого. Как это удалось сделать - не уточняется.

В убийстве подозревают 23-летнего парня, безработного, судимого за мошенничество. Он с друзьями снимал квартиру в том районе, и накануне тоже веселился, пил спиртное.

- Проснувшись ночью, решил покурить, но сигареты закончились. Выйдя на улицу в надежде «стрельнуть» у случайного прохожего, он услышал вдалеке громкую музыку и голоса и решил попытать счастья там, - рассказывают в МВД. - Компания в просьбе отказала. Возник конфликт. Злоумышленник выхватил раскладной нож…

Молодой человек во всем сознался и даже сказал, что после убийства не мог найти себе места: плохо спал, не раз хотел прийти с признанием в милицию, говорят в ведомстве. Однако силы духа так и не хватило. Парень арестован, расследование продолжается.
 
Теги: Гомель
 
 
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