Потенциальному гендиректору СТВ предстоит «личный разговор» с Лукашенко

Источник материала: Салiдарнасць

Анонсировалось, что сегодня будет озвучено, кто займет кресло главы государственного телеканала.





Однако, как сообщает «Пул первого», белорусский правитель 21 декабря его не согласовал. Телеграм-канал, максимально приближенный к Лукашенко, отмечает, что «останется ли прежний кандидат на должность – зависит от личного разговора».

Кандидат на должность главы СТВ уже приглашен на встречу с правителем.

При этом в понедельник Лукашенко сделал ряд кадровых назначений.

Новым главой Таможенного комитета Беларуси стал Владимир Орловский. Ранее он занимал должность первого зампредседателя ГТК. Должность пустовала месяц.

Елена Богдан станет первым замминистра здравоохранения, а Дмитрий Чередниченко — заместителем министра. Обе кандидатуры и ранее являлись медицинскими топ-чиновниками.

Что касается должности руководителя СТВ, – то она вакантна с июня 2020 года, после того, как бывший гендиректор Игорь Луцкий был назначен министром информации.

Луцкий руководил телеканалом два года, до него эту должность занимал Юрий Козиятко, который сейчас возглавляет агентство «Минск-Новости».

Столичное телевидение в период предвыборной кампании и после выборов заняло жесткую провластную позицию. Еще в июне оттуда по собственному желанию ушел шоумен Антон Мартыненко .

После выборов телеканал покинули ряд сотрудников, в том числе ведущие Татьяна Бородкина, Сергей Савицкий, Ольга Бельмач, редактор Лилия Латогурская.

В настоящее время телеканал ведет жесткую государственную пропаганду, а его главными лицами стали одиозный журналист Григорий Азаренок и обозреватель Евгений Пустовой .