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Skoda начала снимать камуфляж с купеобразного электрокара Enyaq iV

21.12.2020 13:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Несколько месяцев назад Skoda приступила к тестам купеобразной версии электрического кроссовера Enyaq iV. Сегодня электрокар колесит по дорогам в «полураздетом» виде. Снимки Enyaq iV с уменьшенным количеством камуфляжа опубликовал портал Carscoops.

Неудивительно, что чехи сняли маскировочную пленку именно с передней части. До стойки B эта машина мало чем отличается от обычного универсала Skoda Enyaq iV. Хотя ниспадающая линия крыши наверняка уменьшит общую габаритную высоту машины. Корма все еще скрыта от посторонних глаз. Не видно даже формы фонарей. Пока неясно, как именно будет называться данная модель. Скорее всего, что-то типа Skoda Enyaq iV Coupe.

Skoda начала снимать камуфляж с купеобразного электрокара Enyaq iV

Автомобиль сохранит свою «пятидверность», только задняя дверь будет со скошенным стеклом. Дизайнерам пришлось перерисовать задний бампер и разместить на нем номерной знак (у обычного Enyaq iV номер находится на пятой двери). В салон шпионские фотографы не заглянули, но можно не сомневаться, что передняя часть интерьера будет точь-в-точь как у базовой версии. Сзади можно ожидать уменьшения места для головы пассажиров, а багажник лишится пары десятков литров объема.

Skoda начала снимать камуфляж с купеобразного электрокара Enyaq iV

Что касается силовой установки, здесь обошлось без секретов. Стандартная версия кроссовера получит тяговую батарею емкостью 55 кВт·ч и один мотор на задней оси (150 л. с., 220 Н·м). Будет и несколько других вариантов — вплоть до полноприводной 306-сильной версии с батареей на 82 кВт·ч. Запас хода электрического кроссовера составит от 340 до 510 километров по циклу WLTP.

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Несколько месяцев назад Skoda приступила к тестам купеобразной версии электрического кроссовера Enyaq iV. Сегодня электрокар колесит по дорогам в «полураздетом» виде....
 
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