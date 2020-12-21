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Кадровый день у Лукашенко. Назначен новый глава таможни
Источник материала: Onliner
Приближенный к Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого»
В итоге Лукашенко согласовал назначения:
Гендиректора СТВ Лукашенко сегодня не согласовал. Сообщается, что судьба назначения кандидата на должность зависит от личного разговора с ним. На докладной с предложенной фамилией Лукашенко написал «пригласить».
Касательно топовой позиции. До настоящего момента Владимир Орловский занимал должность первого заместителя председателя. Место руководителя в ГТК оставалось вакантным более месяца с тех пор, как Юрий Сенько был назначен послом в Китае.
БЕЛТА
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Приближенный к Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого» принялся интриговать с утра. Мол, во Дворце Независимости кадровый день. Будут назначены новый генеральный...
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