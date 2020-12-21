Кадровый день у Лукашенко. Назначен новый глава таможни

Источник материала: Onliner

Приближенный к Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого» принялся интриговать с утра. Мол, во Дворце Независимости кадровый день. Будут назначены новый генеральный директор телеканала СТВ и глава Таможенного комитета (ведомство провело без руководителя аж месяц). Интрига быстро разрешилась.

В итоге Лукашенко согласовал назначения:

Владимира Николаевича Орловского — председателем Государственного таможенного комитета;

Александра Алексеевича Румака — уполномоченным по делам религий и национальностей.

Дениса Игоревича Дишука — председателем Березинского райисполкома;

Юрия Анатольевича Панфилова — главой администрации Октябрьского района г. Витебска;

Алексея Михайловича Героева — главой администрации Железнодорожного района г. Витебска;

Елены Леонидовны Богдан — первым заместителем министра здравоохранения;

Дмитрия Владимировича Чередниченко — заместителем министра здравоохранения;

Ивана Антоновича Лавриновича — заместителем министра труда и социальной защиты;

Сергея Витальевича Митянского — заместителем министра экономики;

Михаила Вячеславовича Гриба — членом Минского горисполкома.

Гендиректора СТВ Лукашенко сегодня не согласовал. Сообщается, что судьба назначения кандидата на должность зависит от личного разговора с ним. На докладной с предложенной фамилией Лукашенко написал «пригласить».

Касательно топовой позиции. До настоящего момента Владимир Орловский занимал должность первого заместителя председателя. Место руководителя в ГТК оставалось вакантным более месяца с тех пор, как Юрий Сенько был назначен послом в Китае.





БЕЛТА приводит биографию Владимира Орловского.

Родился 12 марта 1968 года в Могилеве. Окончил Могилевский машиностроительный институт, Институт национальной безопасности, Академию управления при президенте Беларуси.

Свою трудовую деятельность начал на Могилевском лифтостроительном заводе. В 1988—1994 годах работал здесь учеником токаря, токарем, мастером ремонтно-технического цеха, инженером-технологом, мастером ремонтно-механического цеха.

В 1994 году перешел в таможенные органы. Занимал должности инспектора, главного инспектора таможенного поста «Химволокно», начальника отдела тарифного регулирования, заместителя начальника таможни — начальника Бобруйского таможенного поста Могилевской таможни, замначальника Могилевской таможни по организации таможенного оформления и контроля.

С 2007 по 2010 год работал в Брестской таможне. Сначала — заместителем начальника таможни по организации таможенного оформления и контроля, затем — замом по вопросам развития таможенной инфраструктуры. Потом снова вернулся на должность замначальника по организации таможенного оформления и контроля.

В 2010 году назначен начальником управления организации таможенного контроля ГТК. В 2014-м — начальником Брестской таможни.

В 2015—2016 годах занимал должность заместителя председателя ГТК. После этого был назначен первым заместителем председателя.