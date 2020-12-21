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Белорусские медведи отъелись черники и залегли в зимнюю спячку
21.12.2020 13:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 дек – Sputnik. Белорусские бурые медведи уже погрузились в зимнюю спячку, в этом году они решили не тянуть с залеганием в берлоги, чтобы не повторять прошлогодней аномальной зимовки, рассказали в Березинском заповеднике.
"Когда недавно были морозы, сотрудники наши ходили три дня по глухим местам заповедника и следов свежих не было. Соответственно, медведи наши залегли в берлоги. Сейчас оттепель небольшая. Но говорить о том, что они проснулись, нет оснований", - рассказал Sputnik заместитель директора по научно-исследовательской работе Березинского биосферного заповедника Валерий Ивкович.
По его словам, медведи в Березинском заповеднике забираются в самые глухие места, чтобы устроить зимние берлоги.
Ивкович также рассказал о том, что в этом году березинским медведям будет легко пережить зиму, даже если она будут суровой.
"Хорошо нагуляли жир, в августе в лесах было много черники, ели медведи эту полезную ягоду, как говорится, вовсю. А осенью - лакомились сладкими кореньями и грибами. Так что в берлоги залегли хорошо упитанными", - рассказал заместитель директора березинского заповедника.
"И на фотоловушках видно, что нагуляли жир", - уточнил собеседник Sputnik.
Отмечая благоприятные условия для обитания бурых медведей в заповеднике, Валерий Ивкович сообщил, что были случаи, когда в фотоловушки попадали самки с тремя медвежатами.
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"Три медвежонка рождается крайне редко. Как правило, один, реже - два. Это говорит о том, что медведям в заповеднике хорошо", - подчеркнул ученый.
Он также рассказал, что в настоящее время идет зимний учет зверей в заповеднике, ведь в прошлом году из-за аномально теплой зимы он полноценно не проводился. В заповеднике сейчас обитает более 40 особей бурых медведей. Они иногда
Бурый медведь в Беларуси занесен в Красную Книгу.
Березинский биосферный заповедник находится в северной части Беларуси. Его площадь составляет 85,2 тысячи гектаров, он основан в 1925 году для охраны и разведения редких видов животных, которые занесены в национальную Красную книгу. Входит во всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО.
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Прошлая зима в Беларуси была аномально теплой, практически без снега, из-за этого в Березинском заповеднике даже не проводили зимний учет зверей.
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