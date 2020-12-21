Белорусские медведи отъелись черники и залегли в зимнюю спячку

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 дек – Sputnik. Белорусские бурые медведи уже погрузились в зимнюю спячку, в этом году они решили не тянуть с залеганием в берлоги, чтобы не повторять прошлогодней аномальной зимовки, рассказали в Березинском заповеднике.

"Когда недавно были морозы, сотрудники наши ходили три дня по глухим местам заповедника и следов свежих не было. Соответственно, медведи наши залегли в берлоги. Сейчас оттепель небольшая. Но говорить о том, что они проснулись, нет оснований", - рассказал Sputnik заместитель директора по научно-исследовательской работе Березинского биосферного заповедника Валерий Ивкович.

По его словам, медведи в Березинском заповеднике забираются в самые глухие места, чтобы устроить зимние берлоги.

Ивкович также рассказал о том, что в этом году березинским медведям будет легко пережить зиму, даже если она будут суровой.

"Хорошо нагуляли жир, в августе в лесах было много черники, ели медведи эту полезную ягоду, как говорится, вовсю. А осенью - лакомились сладкими кореньями и грибами. Так что в берлоги залегли хорошо упитанными", - рассказал заместитель директора березинского заповедника.

"И на фотоловушках видно, что нагуляли жир", - уточнил собеседник Sputnik.

Отмечая благоприятные условия для обитания бурых медведей в заповеднике, Валерий Ивкович сообщил, что были случаи, когда в фотоловушки попадали самки с тремя медвежатами.

"Три медвежонка рождается крайне редко. Как правило, один, реже - два. Это говорит о том, что медведям в заповеднике хорошо", - подчеркнул ученый.

Он также рассказал, что в настоящее время идет зимний учет зверей в заповеднике, ведь в прошлом году из-за аномально теплой зимы он полноценно не проводился. В заповеднике сейчас обитает более 40 особей бурых медведей. Они иногда залегают в спячку поздно - в середине января. Это связано с теплым зимним периодом. Иногда из-за оттепелей медведи просыпаются среди зимы, однако медведей-шатунов в последние 25 лет в Беларуси не встречалось.

Бурый медведь в Беларуси занесен в Красную Книгу.

Березинский биосферный заповедник находится в северной части Беларуси. Его площадь составляет 85,2 тысячи гектаров, он основан в 1925 году для охраны и разведения редких видов животных, которые занесены в национальную Красную книгу. Входит во всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО.

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