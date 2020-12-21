Источник материала: Sputnik Беларусь

Военные полигон "Осиповичский" стал базой для проведения предварительных испытаний, в ходе которых состоялись стрельбы из модернизированной боевой машины БМ-21Б РСЗО "БелГрад–2".

Оружейникам в ходе испытаний удалось подтвердить характеристики опытного образца требованиям, которые, по заверениям специалистов, отвечают требованиям современного боя.

"В ходе модернизации разработан механизм горизонтирования и стабилизации, позволяющий на любой местности в кратчайшее время привести технику в состояние готовности к стрельбе", - рассказали в Госкомвоенпроме.

Кстати, белорусские военные уже успешно используют модернизированную РСЗО "БелГрад" предыдущего поколения. Отличие новой машины также состоит в том, что на ней установлен компактный современный комплекс средств связи и передачи данных отечественной разработки.

Белорусским инженерам удалось увеличить длину грузовой платформы и установить стеллажи для 40 или 60 реактивных снарядов (полный боекомплект — 80 или 100). Теперь перезаряжать пусковую установку можно без транспортной машины, что существенно сокращает время подготовки ко второму залпу.

Новейшая БМ-21Б может вести стрельбу новыми снарядами с кассетной и отделяющейся головной частью с дальностью стрельбы до 35–40 километров. Смотрите в ролике, как белорусская реактивная система залпового огня ведет огонь ночью.

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