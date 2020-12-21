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Назначен новый руководитель Государственного таможенного комитета

21.12.2020 13:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: newsbel.by

Кресло председателя пустовало больше месяца – с тех пор, как бывший председатель Юрий Сенько был направлен послом в Китай.

Александр Лукашенко назначил сегодня председателя ГТК. Им стал Владимир Орловский, ранее занимавший пост первого заместителя председателя комитета.

Комментируя назначение, Лукашенко назвал эту должность одной из самых важных в стране. Этим он объяснил долгий подбор кандидата. Причем кандидатура Орловского была поначалу отклонена, и «лишь на третьем круге» Лукашенко решил ее утвердить, пишет Белта.

Владимир Орловский уроженец Могилева. Он окончил Могилевский машиностроительный институт, Институт национальной безопасности, Академию управления при президенте Беларуси. Работал на Могилевском лифтостроительном заводе, а в 1994 году перешел в таможенные органы, где занимал различные посты. В должности зампреда ГТК работал в 2015-2016 годах, далее стал первым заместителем председателя комитета.

 
Теги: Могилев
 
 
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Кресло председателя пустовало больше месяца – с тех пор, как бывший председатель Юрий Сенько был направлен послом в Китай.
 
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