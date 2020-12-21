Назначен новый руководитель Государственного таможенного комитета

Источник материала: Ежедневник

фото: newsbel.by

Кресло председателя пустовало больше месяца – с тех пор, как бывший председатель Юрий Сенько был направлен послом в Китай.

Александр Лукашенко назначил сегодня председателя ГТК. Им стал Владимир Орловский, ранее занимавший пост первого заместителя председателя комитета.

Комментируя назначение, Лукашенко назвал эту должность одной из самых важных в стране. Этим он объяснил долгий подбор кандидата. Причем кандидатура Орловского была поначалу отклонена, и «лишь на третьем круге» Лукашенко решил ее утвердить, пишет Белта .

Владимир Орловский уроженец Могилева. Он окончил Могилевский машиностроительный институт, Институт национальной безопасности, Академию управления при президенте Беларуси. Работал на Могилевском лифтостроительном заводе, а в 1994 году перешел в таможенные органы, где занимал различные посты. В должности зампреда ГТК работал в 2015-2016 годах, далее стал первым заместителем председателя комитета.