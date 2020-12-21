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Какой у Беларуси будет стратегия развития интеллектуальной собственности

21.12.2020 13:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси разрабатывается стратегия развития интеллектуальной собственности до 2030 года, сообщил журналистам 21 декабря в Минске перед началом международного форума «Антиконтрафакт-2020» председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

Какой у Беларуси будет стратегия развития интеллектуальной собственности
Иллюстрация pixabay.com

Он отметил, что стратегия разрабатывается при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Евразийской патентной комиссии.

«С ними мы вырабатываем совместные подходы, и вопросы защиты интеллектуальной собственности будут отражены в данном документе»,  — отметил Шумилин.   

Глава ГКНТ сообщил, что сейчас около десятка законов регламентируют в Беларуси вопросы интеллектуальной собственности. «Мы подписали 17 из 24 международных договоров. Сейчас подписываем договор по промышленным образцам», — сказал он.   

По его словам, в стране налажена система защиты прав интеллектуальной собственности и борьба с контрафактом — такая продукция уничтожается. «По сравнению с другими странами доля контрафактной продукции очень небольшая», — сказал Шумилин.

Он отметил, что тема борьбы с контрафактом актуальная для мировой экономики. «В Беларуси с этим у нас более или менее порядок, а для всего мира — серьезная проблема. По оценкам экспертов, ущерб от распространения контрафактной продукции в 2019 году превысил 0,5 трлн долларов, или до 3% к мировому ВВП. Если этому злу не противодействовать, по оценкам, только в IT-cфере к 2022 году такой продукции будет обращаться на сумму более 850 млрд долларов», — сообщил Шумилин.

Среди традиционных рынков контрафакта он назвал алкогольную продукцию (в некоторых странах до 40%), табачную (до 15%), игрушки (до 30%).

«Поэтому так важно рассматривать механизмы противодействия этому явлению и перенимать международный опыт», — сказал глава ГКНТ.

По его информации, для Беларуси актуален и вопрос подделки белорусской продукции за рубежом, в частности в России. «Белорусские продукты питания славятся своим качеством.  И раз их подделывают, это подтверждает их востребованность», — заметил Шумилин.   

Он сообщил, что форум «Антиконтрафакт-2020» проходит 21-22 декабря в смешанном формате — оффлайн и онлайн. В нем участвуют представители 17 стран, более 500 экспертов. Ожидается, что в интернете форум посетят примерно 10 тыс. человек.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси разрабатывается стратегия развития интеллектуальной собственности до 2030 года, сообщил журналистам 21 декабря в Минске перед началом международного...
 
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