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Названы победители международного проекта «Выбор года 2020» в Беларуси!

21.12.2020 13:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

10 декабря в Minsk Marriott Hotel прошла официальная церемония награждения победителей «Выбор года 2020» в Беларуси.

В девятнадцатый раз были определены и награждены лучшие бренды в различных категориях.

Названы победители международного проекта «Выбор года 2020» в Беларуси!

Победителей определяли по единой методике, которая используется на протяжении всего существования проекта. Чтобы опросить потребителей, используются подробные анкеты, где нужно не просто выбрать вариант ответа, а внести подробную информацию о себе. Это позволяет не только избежать накруток голосов, а сделать выборку респондентов репрезентативной, чтобы достичь максимально объективных результатов.

Формат мероприятия в этом году был немного изменен, важную роль организаторы отвели соблюдению мер безопасного общения для гостей церемонии. Неизменным был уровень мероприятия: шикарный зал Minsk Marriott Hotel, вечерние туалеты гостей, игристое, изысканные закуски, вспышки фотокамер, выступления артистов и, конечно, яркие победы участников.

Названы победители международного проекта «Выбор года 2020» в Беларуси!

Названы победители международного проекта «Выбор года 2020» в Беларуси!

Помимо золотой медали «Выбор года» победители получили звание призеров рейтинга «Лига Лидеров» Беларуси. Это проект, который был инициирован «Выбором года» в 2018 году. Подробнее о нём можно прочесть тут ligaliderov.by.

А сейчас самое интересное! Победители конкурса «Выбор года 2020»:

 

Продукты питания и напитки

Картофельные чипсы года

LAY'S

Производитель мяса птицы года

АГРОКОМБИНАТ «ДЗЕРЖИНСКИЙ»

Замороженные полуфабрикаты года (пельмени, клецки, вареники)

МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ

Вареные колбасы года

ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

Майонез года

КАМАКО

Шоколад года (белорусского производства)

КОММУНАРКА

Производитель кондитерских глазурей года

МОНТБРУК

 

Красота и здоровье

Сеть центров лазерной косметологии года

ЛЕСАНТЕ

Программа года для снижения и контроля веса

HERBALIFE NUTRITION

Программа сбалансированного питания года

HERBALIFE NUTRITION

Источник Омега-3 и витамина D года (рыбий жир)

MOLLER'S

Средство года по уходу и лечению детской кожи

БЕПАНТЕН МАЗЬ

Импортный противовирусный препарат года для лечения гриппа и ОРВИ (из группы интерферонов)

КАГОЦЕЛ

Витаминно-минеральный комплекс года

СУПРАДИН

Средство года для лечения суставов при остеоартрите

ТЕРАФЛЕКС

Средства женской гигиены года из натуральных компонентов

NATURELLA

Глюкометр года

BIONIME

Влажные салфетки года

SMILE

 

Товары и услуги для животных

Лакомства года для кошек (подушечки)

FELIX ХРУСТЯЩЕЕ ЛАКОМСТВО

Сеть магазинов года по продаже товаров для животных

ДОКТОР ВЕТ

Ветеринарная клиника года

ДОКТОР ВЕТ

Импортёр года сухих беззерновых кормов для кошек и собак (супер премиум/холистик класс)

ВВП-ЗООВЕТ

 

Бытовая химия

Средства для стирки года (премиум сегмент)

ARIEL

 

Бытовая техника и электроника

Монитор года

LG

Пылесос года

LG

Телевизор года с технологией SMART TV

LG

Холодильник года

LG

Стиральная машина года

LG

Электрические зубные щетки года

ORAL-B

Телевизор QLED года

SAMSUNG

Мобильный телефон года

SAMSUNG

 

Авто, мото, вело

Сеть магазинов автозапчастей года

ARMTEK

 

Все для дома, строительства и ремонта

Кухонные товары года

ФРЕКЕН БОК

Напольные покрытия года

TARKETT

Белорусский производитель входных металлических дверей года

СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Торговая сеть пиломатериалов года

РУССКИЙ ЛЕС

 

Услуги. Отдых и развлечения

Образовательные курсы года в сфере IT

IT-ACADEMY ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

IT-образование года для детей и подростков

ITEEN ACADEMY ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Образовательная платформа года для обучения детей

ЛОГИКЛАЙК (logiclike.com)

Туроператор года

TEZ TOUR

Компания года по организации свадеб

БУТИК ПРАЗДНИКОВ PERFECT

Доставка суши года

PROSUSHI

Казино года

SHANGRI LA

Интернет-магазин мобильных телефонов, планшетов и аксессуаров года

МТС

Сеть магазинов бытовой химии, косметики и товаров для дома года

ОСТРОВ ЧИСТОТЫ И ВКУСА

 

СМИ

Музыкальный телеканал года

EUROPA PLUS TV

Радиостанция года

UNISTAR

 

Товары/услуги для бизнеса

Digital-агентство года

ARTOX MEDIA DIGITAL GROUP

Офисная мебель года (по индивидуальному проекту)

PRO-TRADE

Дверная фурнитура года (на рынке оптовой торговли)

ИНТЕРКЛЮЧ

 

Названы победители международного проекта «Выбор года 2020» в Беларуси!
 
 
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10 декабря в Minsk Marriott Hotel прошла официальная церемония награждения победителей «Выбор года 2020» в Беларуси. В девятнадцатый раз были определены и награждены лучшие...
 
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