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Лукашенко устроил кадровый понедельник
Источник материала: Навiны
Сегодня Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений.
В частности, как пишет «Пул первого», он назначил:
Владимира Орловского — главой Государственного таможенного комитета;
Александра Румака — уполномоченным по делам религий и национальностей;
Дениса Дишука — председателем Березинского райисполкома;
Юрия Панфилова — главой Октябрьского района Витебска;
Алексея Героева — главой Железнодорожного района Витебска.
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Сегодня Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений.
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