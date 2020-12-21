«Уже началась цензура». Журналист «Прессбола» рассказал, почему сражался за новость про Ольгу Хижинкову

Источник материала: Tut.by

Журналист «Прессбола» Сергей Южик рассказал, как он боролся за неоднократно удаляемую с сайта газеты новость про освобождение бывшего пресс-секретаря брестского «Динамо» и мисс Беларусь — 2008 Ольги Хижинковой.



Сергей Южик

Напомним, что эта заметка несколько раз исчезала с сайта, а поздно вечером Южик включил ее с текстом: «И тот, кто опять снимет или сотрет эту новость, — человек без совести». При этом в заголовке он назвал ее Героем Беларуси.





Вскоре новость опять была удалена, а ночью вернулась на сайт с новым текстом.





Сергей Южик также рассказал о последних изменениях в газете, которую в начале декабря покинул главный редактор Дмитрий Герчиков, проработавший на этой должности менее полугода. Его заменил корреспондент ОНТ Сергей Лисичкин.

— Директор «Прессбола» Юрий Орлов объявил журналистам, что если мы хотим сохранить газету, то общественно-политической тематики касаться не стоит. Как он сказал, после девятого августа времена изменились, свободно писать уже не получится. Понятно, что это не инициатива Орлова — он это говорит под давлением.

При этом было озвучено, что до Нового года мы сможем работать в прежнем формате. Но я вижу, что цензура началась уже сейчас. Например, несколько дней назад с сайта убрали новость с цитатой нашего журналиста — Сергея Щурко.

— Как вы решили бороться за новость про Хижинкову?

— Изначально ее включил дежурный на ленте новостей. На наш взгляд, Ольга — не чужой для спорта человек. Она была пресс-секретарем брестского «Динамо», помогала попавшим в беду спортсменам, в том числе известному паралимпийцу Александру Трипутю , участвует в марафонах. Убежден, что «Прессбол» не мог пройти мимо новости об освобождении Ольги Хижинковой.

Но днем эта заметка с сайта исчезла. Затем ее снова вернули и опять сняли, а Юрий Орлов написал, что запрещает ее публиковать. Меня это возмутило, потому решил вести за эту новость борьбу.

— Наверняка к вам будут применены какие-то санкции.

— Пока мне никто не звонил, но я и не боюсь последствий. Куда больше меня расстраивает, что это сказывается на сайте «Прессбола». Одним этим снятием новости мы угробили его репутацию за несколько лет.

— Неделю назад газету покинули Сергей Мордасевич и Владимир Пирог. Допускаете, что этим исход журналистов из «Прессбола» не закончится?

— Естественно. Некоторые журналисты, в том числе и я, взяли паузу до наступления нового года, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, а уже после будем принимать решения. Впрочем, некоторым авторам негласно уже запретили публиковаться.