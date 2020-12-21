Ариана Гранде выходит замуж

Источник материала: Tut.by

Певица Ариана Гранде объявила о помолвке со своим возлюбленным Далтоном Гомесом. Об этом она сообщила в инстаграме, опубликовав серию снимков с бойфрендом и показав помолвочное кольцо, пишет spletnik.





О романе пары стало известно в марте. Свои отношения влюбленные не афишировали — вчера Гранде впервые показала Гомеса в своем блоге. В мае она вместе с бойфрендом снялась в клипе на песню Stuck with U, который выпустила вместе с Джастином Бибером.

Возлюбленный певицы к миру шоу-бизнеса отношения не имеет. Он работает агентом по недвижимости в Лос-Анджелесе. По словам инсайдера, с Арианой Далтон встречается с начала этого года. Отношения Ариана не хотела предавать огласке из-за неудачного опыта предыдущего романа: звезда встречалась с комиком Питом Дэвидсоном и даже была с ним обручена, но до свадьбы не дошло.

С помолвкой Ариану Гранде поздравили многие знаменитости, среди которых были Ким Кардашьян, Хейли Бибер, Деми Ловато и родные.