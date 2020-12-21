ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ариана Гранде выходит замуж

21.12.2020 13:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Певица Ариана Гранде объявила о помолвке со своим возлюбленным Далтоном Гомесом. Об этом она сообщила в инстаграме, опубликовав серию снимков с бойфрендом и показав помолвочное кольцо, пишет spletnik.


О романе пары стало известно в марте. Свои отношения влюбленные не афишировали — вчера Гранде впервые показала Гомеса в своем блоге. В мае она вместе с бойфрендом снялась в клипе на песню Stuck with U, который выпустила вместе с Джастином Бибером.

Возлюбленный певицы к миру шоу-бизнеса отношения не имеет. Он работает агентом по недвижимости в Лос-Анджелесе. По словам инсайдера, с Арианой Далтон встречается с начала этого года. Отношения Ариана не хотела предавать огласке из-за неудачного опыта предыдущего романа: звезда встречалась с комиком Питом Дэвидсоном и даже была с ним обручена, но до свадьбы не дошло.

С помолвкой Ариану Гранде поздравили многие знаменитости, среди которых были Ким Кардашьян, Хейли Бибер, Деми Ловато и родные.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гранде объявила о помолвке со своим возлюбленным Далтоном Гомесом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Алексей Бага покидает «Жальгирис»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика