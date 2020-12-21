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Ариана Гранде выходит замуж
Источник материала: Tut.by
Певица Ариана Гранде объявила о помолвке со своим возлюбленным Далтоном Гомесом. Об этом она сообщила в инстаграме,
О романе пары стало известно в марте. Свои отношения влюбленные не афишировали — вчера Гранде впервые показала Гомеса в своем блоге. В мае она вместе с бойфрендом снялась в клипе на песню Stuck with U, который выпустила вместе с Джастином Бибером.
Возлюбленный певицы к миру шоу-бизнеса отношения не имеет. Он работает агентом по недвижимости в Лос-Анджелесе. По словам инсайдера, с Арианой Далтон встречается с начала этого года. Отношения Ариана не хотела предавать огласке из-за неудачного опыта предыдущего романа: звезда встречалась с комиком Питом Дэвидсоном и даже была с ним обручена, но до свадьбы не дошло.
С помолвкой Ариану Гранде поздравили многие знаменитости, среди которых были Ким Кардашьян, Хейли Бибер, Деми Ловато и родные.
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Гранде объявила о помолвке со своим возлюбленным Далтоном Гомесом.
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