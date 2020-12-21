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Лукашенко трудоустроил своего бывшего помощника по Гродненской области, которого заменили на Караева
Источник материала: Tut.by
В Минтруда и Минэкономики — новые заместители министров. Заместителем Ирины Костевич стал Иван Лавринович, ранее он работал помощником Лукашенко — инспектором по Гродненской области. О назначениях
Иван Лавринович родился в 1968 году в деревне Панфиловщина Глубокского района. Он
Лавринович запомнился на своей прежней работе в том числе Гродно Азот»">выступлением перед работниками «Гродно Азота». «Что вы, такое уникальное предприятие здесь? Все нормально работают, а у вас особые мнения, особые требования. Если вы хотите, как сказал президент, быть отдельной Республикой ШКИД, выходите отдельно, создавайте свою рабочую партию, отстаивайте интересы в законном порядке», — говорил он на встрече с работниками.
Александр Румак, который прежде работал заместителем министра труда и соцзащиты, назначен уполномоченным по делам религий и национальностей.
Александр Лукашенко также дал согласие на назначение Сергея Митянского заместителем министра экономики. Он перейдет на этот пост с должности начальника главного управления устойчивого развития Министерства экономики.
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Лукашенко трудоустроил своего бывшего помощника по Гродненской области, которого заменили на Караева
В Минтруда и Минэкономики - новые заместители министров. Заместителем Ирины Костевич стал Иван Лавринович, ранее он работал помощником Лукашенко - инспектором по...
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