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Лукашенко трудоустроил своего бывшего помощника по Гродненской области, которого заменили на Караева

21.12.2020 13:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минтруда и Минэкономики — новые заместители министров. Заместителем Ирины Костевич стал Иван Лавринович, ранее он работал помощником Лукашенко — инспектором по Гродненской области. О назначениях сообщается в телеграм-канале «Пул Первого».


Иван Лавринович. Фото: «Сцяг перамогi»

Иван Лавринович родился в 1968 году в деревне Панфиловщина Глубокского района. Он был инспектором по Гродненской области с января 2019 года до октября этого года, когда на его место назначили экс-министра внутренних дел Юрия Караева. До работы в Гродненской области Лавринович был председателем Лиозненского райисполкома.

Лавринович запомнился на своей прежней работе в том числе Гродно Азот»">выступлением перед работниками «Гродно Азота». «Что вы, такое уникальное предприятие здесь? Все нормально работают, а у вас особые мнения, особые требования. Если вы хотите, как сказал президент, быть отдельной Республикой ШКИД, выходите отдельно, создавайте свою рабочую партию, отстаивайте интересы в законном порядке», — говорил он на встрече с работниками.

Александр Румак, который прежде работал заместителем министра труда и соцзащиты, назначен уполномоченным по делам религий и национальностей.

Александр Лукашенко также дал согласие на назначение Сергея Митянского заместителем министра экономики. Он перейдет на этот пост с должности начальника главного управления устойчивого развития Министерства экономики.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Минтруда и Минэкономики - новые заместители министров. Заместителем Ирины Костевич стал Иван Лавринович, ранее он работал помощником Лукашенко - инспектором по...
 
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