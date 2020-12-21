Лукашенко трудоустроил своего бывшего помощника по Гродненской области, которого заменили на Караева

Источник материала: Tut.by

В Минтруда и Минэкономики — новые заместители министров. Заместителем Ирины Костевич стал Иван Лавринович, ранее он работал помощником Лукашенко — инспектором по Гродненской области. О назначениях сообщается в телеграм-канале «Пул Первого».



Иван Лавринович. Фото: «Сцяг перамогi»

Иван Лавринович родился в 1968 году в деревне Панфиловщина Глубокского района. Он был инспектором по Гродненской области с января 2019 года до октября этого года, когда на его место назначили экс-министра внутренних дел Юрия Караева. До работы в Гродненской области Лавринович был председателем Лиозненского райисполкома.

Лавринович запомнился на своей прежней работе в том числе Гродно Азот»">выступлением перед работниками «Гродно Азота». «Что вы, такое уникальное предприятие здесь? Все нормально работают, а у вас особые мнения, особые требования. Если вы хотите, как сказал президент, быть отдельной Республикой ШКИД, выходите отдельно, создавайте свою рабочую партию, отстаивайте интересы в законном порядке», — говорил он на встрече с работниками.

Александр Румак, который прежде работал заместителем министра труда и соцзащиты, назначен уполномоченным по делам религий и национальностей.

Александр Лукашенко также дал согласие на назначение Сергея Митянского заместителем министра экономики. Он перейдет на этот пост с должности начальника главного управления устойчивого развития Министерства экономики.