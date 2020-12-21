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В Бразилии лошадь сбежала с ранчо и гнала во всю мощь. Вот чем это закончилось
Источник материала: Tut.by
В Бразилии камера наблюдения сняла крайне необычное происшествие, которое случилось по вине лошади. Она только что сбежала с ранчо и, кажется, не рассчитала скорость своего побега. Никто не пострадал, но как минимум один человек сильно испугался. Посмотрите, что произошло.
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