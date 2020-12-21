Бага покидает «Жальгирис»

Источник материала: Tut.by

Алексей Бага и его помощник Валерий Тарасенко покидают литовский «Жальгирис». На сайте клуба сообщается , что эту процедуру инициировал белорусский тренер, сейчас идут переговоры о расторжении контракта, а «Жальгирис» начал поиски нового рулевого.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, бывший главный тренер БАТЭ переехал в Вильнюс в начале 2020 года, тогда сообщалось, что контракт со специалистом заключен на один год с возможностью продления.

С «Жальгирисом» Алексей выиграл чемпионат и Суперкубок страны.