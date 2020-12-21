В Минздраве рассказали, когда начнется вакцинация белорусов от COVID-19

Источник материала: ОНТ

Вакциной от COVID-19 в ближайшее время начнут прививать белорусов. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Первая партия российского препарата станет доступна уже в январе. Вакцина будет бесплатной. И на первом этапе её получат 200 тысяч человек. В дальнейшем цифра может возрасти до двух миллионов. Первыми инъекцию получат медики, учителя, торговые работники, а также те, кому приходится по работе контактировать с большим количеством людей. Помимо российских, наша страна ведёт переговоры и с другими производителями вакцины от COVID-19.

Фото: ТАСС

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