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В Минздраве рассказали, когда начнется вакцинация белорусов от COVID-19

21.12.2020 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минздраве рассказали, когда начнется вакцинация белорусов от COVID-19

Вакциной от COVID-19 в ближайшее время начнут прививать белорусов. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. 

Первая партия российского препарата станет доступна уже в январе. Вакцина будет бесплатной. И на первом этапе её получат 200 тысяч человек. В дальнейшем цифра может возрасти до двух миллионов. Первыми инъекцию получат медики, учителя, торговые работники, а также те, кому приходится по работе контактировать с большим количеством людей. Помимо российских, наша страна ведёт переговоры и с другими производителями вакцины от COVID-19.  

Фото: ТАСС 

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Вакциной от COVID-19 в ближайшее время начнут прививать белорусов. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.  Первая партия российского...
 
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