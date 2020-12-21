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В Австрии завершился четвёртый этап Кубка мира по биатлону. Результаты гонок
Источник материала: ОНТ
В австрийском Хохфильцине завершился четвёртый этап Кубка мира по биатлону.
Впервые с марта 2018 года сразу три белоруски выступили в гонке с массовым стартом: Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола. Все наши спортсменки дебютировали на этапах Кубка мира в этой дисциплине. К сожалению, уже на первой стрельбе Динара Алимбекова отправилась на два штрафных круга. На последнем этапе она промахнулась ещё дважды и в итоге к финишу пришла 20-й. Не задалась гонка и у Анны Солы – она 28-я, замкнула тридцатку сильнейших Елена Кручинкина. Выиграла масс-старт норвежка Марта Ройселанн. После четырёх этапов Кубка мира Динара Алимбекова располагается на пятомм месте в общем зачёте.
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В австрийском Хохфильцине завершился четвёртый этап Кубка мира по биатлону. Впервые с марта 2018 года сразу три белоруски выступили в гонке с массовым стартом:...
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