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Умер Александр Курляндский – один из создателей «Ну погоди!»
Источник материала: ОНТ
Стало известно о смерти Александра Курляндского – известного сатирика, писателя, сценариста «Ну, погоди!» и серии историй про попугая Кешу. Курляндский умер в возрасте 82 лет. Об этом
Он сообщил, что перед смертью сценарист долго болел.
Александр Курляндский – лауреат госпремии СССР, автор детских книг, сценарист и драматург. Он один из тех, кто создал мультфильм «Ну, погоди!», сериалы «Великолепный Гоша», «Возвращение блудного попугая» и другие.
Фото РИА «Новости»
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Стало известно о смерти Александра Курляндского – известного сатирика, писателя, сценариста «Ну, погоди!» и серии историй про попугая Кешу. Курляндский умер в...
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