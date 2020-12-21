Умер Александр Курляндский – один из создателей «Ну погоди!»

Источник материала: ОНТ

Стало известно о смерти Александра Курляндского – известного сатирика, писателя, сценариста «Ну, погоди!» и серии историй про попугая Кешу. Курляндский умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение продюсера Александра Лебедева, который был погибшему другом.

Он сообщил, что перед смертью сценарист долго болел.

Александр Курляндский – лауреат госпремии СССР, автор детских книг, сценарист и драматург. Он один из тех, кто создал мультфильм «Ну, погоди!», сериалы «Великолепный Гоша», «Возвращение блудного попугая» и другие.

Фото РИА «Новости»

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