Кадровый день у Лукашенко: новый глава ГТК, назначения в министерствах и местной вертикали

Источник материала: ОНТ

Стало известно о кадровых изменениях, которые Президент сегодня произвёл в республиканских, государственных и местных органах управления.

Официально новый руководитель у Государственного таможенного комитета. Им стал Владимир Орловский. Он пошёл на повышение. Место председателя было вакантным почти месяц, с ноября этого года.

Уполномоченным по делам религий и национальностей назначен Александр Румак. Он занимал пост замминистра труда и социальной защиты с апреля 2011 года. Поэтому ему хорошо знакома специфика работы с интересами и нуждами людей.

Новые руководители – и в местной вертикали власти. За развитие Березинского района Минской области будет отвечать Денис Дишук. Столичный регион знаком новому руководителю. Новые государственные менеджеры – и в северном регионе страны. Главой администрации Октябрьского района Витебска назначен Юрий Панфилов. Он покинул пост главы Железнодорожного района, за который отныне будет отвечать Алексей Героев.

Фото: БЕЛТА

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