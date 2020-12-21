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Кадровый день у Лукашенко: новый глава ГТК, назначения в министерствах и местной вертикали

21.12.2020 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кадровый день у Лукашенко: новый глава ГТК, назначения в министерствах и местной вертикали

Стало известно о кадровых изменениях, которые Президент сегодня произвёл в республиканских, государственных и местных органах управления. 

Официально новый руководитель у Государственного таможенного комитета. Им стал Владимир Орловский. Он пошёл на повышение. Место председателя было вакантным почти месяц, с ноября этого года.

Уполномоченным по делам религий и национальностей назначен Александр Румак. Он занимал пост замминистра труда и социальной защиты с апреля 2011 года. Поэтому ему хорошо знакома специфика работы с интересами и нуждами людей. 

Новые руководители – и в местной вертикали власти. За развитие Березинского района Минской области будет отвечать Денис Дишук. Столичный регион знаком новому руководителю. Новые государственные менеджеры – и в северном регионе страны. Главой администрации Октябрьского района Витебска назначен Юрий Панфилов. Он покинул пост главы Железнодорожного района, за который отныне будет отвечать Алексей Героев.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Витебск
 
 
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Стало известно о кадровых изменениях, которые Президент сегодня произвёл в республиканских, государственных и местных органах управления.  Официально новый...
 
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