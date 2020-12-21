Взрыв в Кабуле: погибли 10 человек, еще 52 ранены

Источник материала: ОНТ

Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана, жертвами стали 10 человек, еще 52 ранены. Об этом передает телеканал TOLOnews.

Взрыв произошел в понедельник, 21 декабря, на городской площади столицы. Согласно предварительной информации, террористы хотели подорвать машину, в которой ехал один из местных депутатов.

Шестеро раненых остались в больнице, остальных выписали, уточняет ресурс.

Взрывная волна повредила несколько автомобилей, также разрушения нанесены близлежащим домам.

Пока ни одна из группировок ответственность за произошедшее на себя не взяла.

Фото Tolonews.com

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