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80 лет исполняется легендарному оружию белорусских партизан – ППШ-41, или по-солдатски «Папаше»

21.12.2020 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

80 лет исполняется легендарному оружию белорусских партизан – ППШ-41, или по-солдатски «Папаше»

80 лет исполняется любимому оружию белорусских партизан. 21 декабря 1940 на вооружение Красной Армии был принят легендарный ППШ-41: оружие, созданное Георгием Шпагиным и ставшее настоящим символом Победы.

Пистолет-пулемёт Шпагина – самое массовое оружие Великой Отечественной. За годы войны было изготовлено свыше 6 миллионов единиц. Особой популярностью ППШ   пользовался у белорусских партизан, которые дали ему ласковое прозвище «Папаша». Простота конструкции и деталей позволяла даже на оккупированной территории, при   полном отсутствии инструментов и оборудования развернуть широкое производство этого оружия. ППШ собирались партизанами практически из любого металлолома – запчастей от велосипедов, мотоциклов, сеялок, жестяных бочек и даже подбитых танков и самолетов. Что не снижало его огнестрельных качеств. 

Юбилею легендарного ППШ свои фонды открыл московский Музей Победы. Сегодня в его хранилищах – 17 образцов пистолетов-пулеметов. Включая редкие экземпляры. Например, экспериментальный кривоствольный, который предполагалось использовать бойцами на танках и бронетехнике.  

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80 лет исполняется любимому оружию белорусских партизан. 21 декабря 1940 на вооружение Красной Армии был принят легендарный ППШ-41: оружие, созданное Георгием Шпагиным...
 
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