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Дональд Трамп предотвратил шатдаун в США

21.12.2020 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дональд Трамп предотвратил шатдаун в США

Дональд Трамп предотвратил шатдаун, приняв временный бюджет, который будет действительным всего два дня. В Белом доме уверены: за это время можно будет утвердить долгосрочный бюджет. Срок предыдущего истек накануне.

Главный спорный момент – поддержка экономики в условиях пандемии: демократы настаивают на двух триллионах долларов, республиканцы – на 500 миллиардах. Но в  результате удалось прийти к компромиссу: остановились на 900 миллиардах. Без действующего закона наступил бы шатдаун – временное сокращение работы некоторых федеральных органов власти. В последний раз такое было в декабре 2018-го, тогда госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней.

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Дональд Трамп предотвратил шатдаун, приняв временный бюджет, который будет действительным всего два дня. В Белом доме уверены: за это время можно будет утвердить...
 
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