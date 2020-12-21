|
Дело братьев Марковых: сенаторы решили вопрос с «потерянной» квартирой из-за халатности чиновников
Источник материала: ОНТ
Более тысячи обращений граждан рассмотрели сенаторы с начала года. И это только те проблемы, с которыми люди обращались в комиссию по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики. По традиции эффективный способ диалога власти и общества – прямая телефонная линия.
Накануне в Совете Республики вновь отвечали на звонки. Большинство вопросов касались жилищной сферы: благоустройство городов, строительство детских площадок, проведение капремонта домов. Высказывали и идеи по поводу оплаты дорожного сбора. Многие проблемы сенаторам удается решить. И такие примеры есть. Владимир Марков за помощью к сенаторам обратился, когда позади были уже десятки инстанций. Началась история три десятка лет назад. Тогда Владимир Марков с братом лишились квартиры. Взамен собственной «трешки» им предоставили квартиру из государственного фонда. Братья обратились с просьбой дать им возможность выкупить квадратные метры (ведь, по сути, продать или купить социальное жилье невозможно). Но вопрос не решался.
Прием граждан – это своего рода лакмусовая бумажка, и польза от такого формата работы обоюдная. Для представителей власти это возможность видеть, в каких сферах есть проблемы и как их необходимо решить. Для людей – решение проблем, которые порой тянутся годами.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более тысячи обращений граждан рассмотрели сенаторы с начала года. И это только те проблемы, с которыми люди обращались в комиссию по региональной политике и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)