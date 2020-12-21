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Дело братьев Марковых: сенаторы решили вопрос с «потерянной» квартирой из-за халатности чиновников

21.12.2020 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дело братьев Марковых: сенаторы решили вопрос с «потерянной» квартирой из-за халатности чиновников

Более тысячи обращений граждан рассмотрели сенаторы с начала года. И это только те проблемы, с которыми люди обращались в комиссию по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики. По традиции эффективный способ диалога власти и общества – прямая телефонная линия. 


Накануне в Совете Республики вновь отвечали на звонки. Большинство вопросов касались жилищной сферы: благоустройство городов, строительство детских площадок, проведение капремонта домов. Высказывали и идеи по поводу оплаты дорожного сбора. Многие проблемы сенаторам удается решить. И такие примеры есть. Владимир Марков за помощью к сенаторам обратился, когда позади были уже десятки инстанций. Началась история три десятка лет назад. Тогда Владимир Марков с братом лишились квартиры. Взамен собственной «трешки» им предоставили квартиру из государственного фонда. Братья обратились с просьбой дать им возможность выкупить квадратные метры (ведь, по сути, продать или купить социальное жилье невозможно). Но вопрос не решался.  

Владимир Марков: «Нам звонили из Совета Республики. Вопрос был на контроле. Потом, буквально, может быть, месяц с приема, тоже был контрольный звонок, что вопрос остается на контроле, он прорабатывается, решается. И потом Наталья Ивановна сама позвонила и сказала, что наш вопрос полностью рассмотрен».

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Те годы – это 90-е годы. Когда подняли все документы, мы увидели, что здесь была допущена безалаберность, ошибка и бесконтрольность одного из районов Минска. Дети потеряли жилье от того, что чиновники невнимательно отнеслись к этому вопросу. Мы подготовили докладную записку, доложили Наталье Ивановне. Наталья Ивановна доложила Главе государства, и появилось распоряжение Главы государства. Эта семья – два брата, у них уже семьи – имеет право выкупить данную квартиру».

Прием граждан – это своего рода лакмусовая бумажка, и польза от такого формата работы обоюдная. Для представителей власти это возможность видеть, в каких сферах есть проблемы и как их необходимо решить. Для людей – решение проблем, которые порой тянутся годами. 

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Теги: Минск
 
 
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