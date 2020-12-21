Женщина отравилась угарным газом в Узде

Источник материала: ОНТ

В Узде местная жительница отравилась угарным газом. Об этом сообщили в МЧС, пишет БЕЛТА.

Инцидент произошел вечером в воскресение, 20 декабря. Проживающая в доме по улице Пролетарской 54-летняя женщина отравилась угарным газом и была доставлена в больницу.

По предварительной версии экспертов, причиной отравления стало нарушение правил использования печей (женщина слишком рано закрыла задвижку печного дымохода).

Фото БЕЛТА

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