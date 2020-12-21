Протестующие в Армении перекрыли трассу, по которой должен был ехать кортеж Никола Пашиняна

Источник материала: ОНТ

Протестующие в Армении попытались помешать визиту Никола Пашиняна в Сюник.

Толпа перекрыла трассу, по которой должен был проследовать кортеж премьера. Ночью в регион перебросили около двух тысяч служащих войск полиции. В результате силовикам пришлось оттеснять людей. Возникли потасовки.

О пострадавших не сообщается. Известно, что задержан мэр Гориса, который призывал жителей региона блокировать въезд Пашиняну в Сюникскую область.

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