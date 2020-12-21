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«Обкатку танками» проходят новобранцы

21.12.2020 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Обкатку танками» проходят новобранцы

Практика – одна из ключевых и в подготовке новобранцев в Вооружённых Силах. В 72-м гвардейском объединенном учебном центре проходит комплексное контрольное занятие. 

Солдаты выполняют нормативы по огневой, тактической и медицинской подготовке. Кульминация тренировки – так называемая, обкатка танками. Бойцы метают гранаты и поражают бронированную технику. Такие упражнения тренируют выдержку нового пополнения.

Анатолий Солдатенко, новобранец: «Перед тем, как в окоп прыгнуть, ожидал каких-либо острых сильных ощущений. Думал, что буду сильно переживать, начнутся какие-либо ошибки. Но нас хорошо тренировали, поэтому ошибок не было. Всё было замечательно сделано, продемонстрировано. И полученные оценки были тоже отличными». 

Михаил Кумяков, заместитель начальника школы подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений: «В дальнейшем солдаты приступят к занятиям по своим военно-учётным специальностям. Процесс этот будет до середины апреля. По результатам – сдача выпускных экзаменов и убытие в воинские части наших Вооружённых Сил». 

Напомним, в Беларуси из-за неблагоприятной эпидситуации до 1 января продлена призывная кампания. Всего ряды военнослужащих пополнят около 10 тысяч человек. Из них примерно четвёртая часть проходит обучение в объединенном учебном центре в Печах.

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Практика – одна из ключевых и в подготовке новобранцев в Вооружённых Силах. В 72-м гвардейском объединенном учебном центре проходит комплексное контрольное...
 
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