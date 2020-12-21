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«Обкатку танками» проходят новобранцы
Источник материала: ОНТ
Практика – одна из ключевых и в подготовке новобранцев в Вооружённых Силах. В 72-м гвардейском объединенном учебном центре проходит комплексное контрольное занятие.
Солдаты выполняют нормативы по огневой, тактической и медицинской подготовке. Кульминация тренировки – так называемая, обкатка танками. Бойцы метают гранаты и поражают бронированную технику. Такие упражнения тренируют выдержку нового пополнения.
Напомним, в Беларуси из-за неблагоприятной эпидситуации до 1 января продлена призывная кампания. Всего ряды военнослужащих пополнят около 10 тысяч человек. Из них примерно четвёртая часть проходит обучение в объединенном учебном центре в Печах.
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Практика – одна из ключевых и в подготовке новобранцев в Вооружённых Силах. В 72-м гвардейском объединенном учебном центре проходит комплексное контрольное...
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