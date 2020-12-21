В сельскохозяйственной академии в Горках студенты будут работать с новой техникой

Источник материала: ОНТ

Поработают с новой техникой во время учебной практики и студенты Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Этот ВУЗ огромное внимание уделяет именно практико-ориентированной подготовке.

Студенты активно работают на предприятиях, а в структуре самого ВУЗа – школа‑ферма, рыбоводный индустриальный комплекс, опытные и селекционные поля. Хорошее подспорье в решении кадрового вопроса в сельском хозяйстве – целевое обучение. Поэтому доплаты к стипендии со стороны заказчика — отличная форма мотивации студентов. Думают в ВУЗе и над индивидуальным подходом к подготовке специалистов. Учебные программы изменят в соответствии с пожеланиями заказчика.

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