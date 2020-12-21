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Особые указания для девушек: что обязательно нужно сделать 21 декабря

21.12.2020 13:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Особые указания для девушек: что обязательно нужно сделать 21 декабря
Коллаж: РБК-Украина
21 декабря в народе и православной церкви чтят память Анфисы Римской. По поверью, в этот день всем девушкам надо заниматься рукоделием: прясть, ткать, шить, вышивать. Рекомендуется это делать в уединении. Что можно и принято делать в этот день, а также какие существуют приметы и запреты на 21 декабря – читайте ниже.

Анфиса Римская почитается православной церковью как мученица. Святая жила в Риме, ее крестил святитель Амвросий Медиоланский. Анфиса отказалась от предложения жены римского градоначальника принять арианство (ересь, догматы которой, в отличие от канонического христианства, утверждают неравенство в Святой Троице Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа) и была сожжена.

Традиции дня


Считалось, что этот день девушки должны посвятить работе руками. Именно в этот день начиналась подготовка к свадьбе, которая праздновалась в следующем году. Девушки начинали прячь и вышивать, изображая распространенные символы-ромбы, которые символизировали плодородие. Наши предки верили, что такой орнамент способен принести в дом счастье.

В этот день нужно молиться Анфисе Римской, которая помогает найти в себе силы во время испытаний, решить конфликтные ситуации с руководством, защитить дом от пожаров и других бедствий.

Также в этот день принято было надевать шелковую нить на запястье. Считалось, что она поможет защититься от негатива.

Если начать заниматься новым делом в этот день – то оно будет успешным.

Что нельзя делать 21 декабря


Постарайтесь ни с кем не ссориться и не входить в конфликты, ведь в этот день вашему недругу вас легче всего сглазить.

Нельзя вспоминать прошлое, плакать и грустить.

Народные приметы на 21 декабря


Если 21 декабря птицы под крышей прячутся – ждите метель.

Синицы с самого утра чирикают – примета к тому, что ночью ударит мороз.

Тихий и морозный день – зима будет мягкой и снежной.

Снегопад предвещает дождливое лето.

Началась метель – летом будет много осадков.
 
 
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Если 21 декабря птицы под крышей прячутся – ждите метель.
 
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