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Что нельзя делать 21 декабря

Народные приметы на 21 декабря

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Особые указания для девушек: что обязательно нужно сделать 21 декабря Если 21 декабря птицы под крышей прячутся – ждите метель.

Анфиса Римская почитается православной церковью как мученица. Святая жила в Риме, ее крестил святитель Амвросий Медиоланский. Анфиса отказалась от предложения жены римского градоначальника принять арианство (ересь, догматы которой, в отличие от канонического христианства, утверждают неравенство в Святой Троице Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа) и была сожжена.Считалось, что этот день девушки должны посвятить работе руками. Именно в этот день начиналась подготовка к свадьбе, которая праздновалась в следующем году. Девушки начинали прячь и вышивать, изображая распространенные символы-ромбы, которые символизировали плодородие. Наши предки верили, что такой орнамент способен принести в дом счастье.В этот день нужно молиться Анфисе Римской, которая помогает найти в себе силы во время испытаний, решить конфликтные ситуации с руководством, защитить дом от пожаров и других бедствий.Также в этот день принято было надевать шелковую нить на запястье. Считалось, что она поможет защититься от негатива.Если начать заниматься новым делом в этот день – то оно будет успешным.Постарайтесь ни с кем не ссориться и не входить в конфликты, ведь в этот день вашему недругу вас легче всего сглазить.Нельзя вспоминать прошлое, плакать и грустить.Если 21 декабря птицы под крышей прячутся – ждите метель.Синицы с самого утра чирикают – примета к тому, что ночью ударит мороз.Тихий и морозный день – зима будет мягкой и снежной.Снегопад предвещает дождливое лето.Началась метель – летом будет много осадков.