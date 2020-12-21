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Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые изменят жизнь в День зимнего солнцестояния

21.12.2020 13:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые изменят жизнь в День зимнего солнцестояния
Фото: pixabay.com
Гороскоп на День зимнего солнцестояния, которое состоится 21 декабря 2020 года, подарит шанс некоторым знакам Зодиака на долгожданные перемены. Жизнь этих счастливчиков может перевернуться с ног на голову в эту особенную дату, связанную с умиранием «старого» Солнца и «рождением» нового.

Именитый астролог Павел Глоба рассказал, кому особенно подфартит в самый короткий день и самую длинную ночь, пишет slovofraza.

Рак


Творческая аура придаст сил Ракам сегодня. Вы обязательно сможете что-то изменить, понять или осуществить. Заботьтесь о своих потребностях и наслаждайтесь жизнью.

Дева



Сегодня судьба покажет вам, что вы гораздо сильнее, чем думаете. Обратите внимание на удивительные возможности, которые откроются перед вами в будущем.

Стрелец


Сутки сулят серьезные перемены в жизни и совершенно новые ситуации. Делайте вдумчивые суждения о своей жизни и принимайте осознанные решения. Откажитесь от того, в чем вы сомневаетесь.

Водолей


В этот день может возникнуть ситуация, в которой вам придется сделать важный выбор. Заранее убедитесь, что вы проанализировали свое решение и приняли его взвешенно.
 
 
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Именитый астролог рассказал, кому особенно подфартит в самый короткий день и самую длинную ночь.
 
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