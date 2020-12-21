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Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые изменят жизнь в День зимнего солнцестояния
Источник материала: UDF
Фото: pixabay.com
Именитый астролог Павел Глоба рассказал, кому особенно подфартит в самый короткий день и самую длинную ночь, пишет
Рак
Творческая аура придаст сил Ракам сегодня. Вы обязательно сможете что-то изменить, понять или осуществить. Заботьтесь о своих потребностях и наслаждайтесь жизнью.
Дева
Сегодня судьба покажет вам, что вы гораздо сильнее, чем думаете. Обратите внимание на удивительные возможности, которые откроются перед вами в будущем.
Стрелец
Сутки сулят серьезные перемены в жизни и совершенно новые ситуации. Делайте вдумчивые суждения о своей жизни и принимайте осознанные решения. Откажитесь от того, в чем вы сомневаетесь.
Водолей
В этот день может возникнуть ситуация, в которой вам придется сделать важный выбор. Заранее убедитесь, что вы проанализировали свое решение и приняли его взвешенно.
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Именитый астролог рассказал, кому особенно подфартит в самый короткий день и самую длинную ночь.
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