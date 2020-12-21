Источник материала: UDF



Фото: gazetaby.com

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Несколько слов о диверсификации

«Самая безопасная станция»

Фото Пул первого

Слово аналитикам

«Ад самага пачатку будаўніцтва АЭС было зразумела, што сэнс рэалізацыі гэтага грандыёзнага праекту найперш палітычны. Ён задавальняе чарговыя непамерныя амбіцыі аднаго чалавека.



Што тычыцца ўсяго астатняга, то чым далей, тым больш становіцца зразумела: станцыя ня столькі вырашае нейкія эканамічныя праблемы, колькі стварае новыя. Можна канстатаваць, што Беларуская АЭС — гэта адна вялікая праблема».

«Это в прямом смысле ядерная бомба, подложенная под репутацию Беларуси. Разминировать ее будет стоить дорого».

«Тот факт, что на протяжении 17 лет реализации этого проекта отсутствует экономический расчет и коммерческая логика, свидетельствует, что это вовсе не про бизнес, а про освоение ресурсов».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусская АЭС: ядерный чемодан без ручки Расчет на европейских потребителей был изначально ошибочным.