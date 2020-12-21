Источник материала: UDF



Игорь Лещеня

«Власть решила не рисковать с проведением референдума в 2021 году», делает из этого вывод Игорь Лещеня.



«Ну, одобрит что-то в феврале Всебелорусское народное собрание. А дальше-то что?» — задается вопросом бывший посол.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лещеня: Лукашенко боитсяо расшевелить народный «муравейник» референдумом Проведение конституционной реформы без референдума невозможно.

Заложенные в бюджетную статью расходов «обеспечение проведения выборов и референдумов» 13,56 миллионов рублей пойдут на подготовку выборов в местные Советы депутатов, сказал Селиверствов в интервью агентству БЕЛТА. Местные выборы должны пройти не позднее 18 января 2022 года. Точной даты еще нет, то есть они могут состояться и в конце 2021-го года.По его словам, действующей власти «боязно расшевелить народный «муравейник» референдумом». Но проведение конституционной реформы без референдума невозможно. По закону раздел ІV Конституции, в котором прописаны полномочия президента, парламента и правительства, может быть изменен только на референдуме.Лещеня предположил, что «во Дворце Независимости уверовали-таки в свою победу над протестом и решили изящно растянуть конституционную реформу этак на пятилетку. Как раз до следующих плановых выборов президента». Но такое развитие событий, по его мнению, вряд ли обрадует партнеров Александра Лукашенко в Москве.Российские чиновники неоднократно высказывались в пользу конституционной реформы в Беларуси. В сентябре пресс-секретарь Владимира Путинаговорил, что президент России поддерживает желание Лукашенко провести в стране конституционную реформу. И сам Путин неоднократно высказывался на эту тему, в том числе и на минувшей неделе.