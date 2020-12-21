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Лещеня: Лукашенко боитсяо расшевелить народный «муравейник» референдумом

21.12.2020 13:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лещеня: Лукашенко боитсяо расшевелить народный «муравейник» референдумом
Игорь Лещеня
Конституционного рефрендума в 2021 году скорее всего не будет, предположил бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня после комментария министра финансов страны Юрия Селиверстова.

Заложенные в бюджетную статью расходов «обеспечение проведения выборов и референдумов» 13,56 миллионов рублей пойдут на подготовку выборов в местные Советы депутатов, сказал Селиверствов в интервью агентству БЕЛТА. Местные выборы должны пройти не позднее 18 января 2022 года. Точной даты еще нет, то есть они могут состояться и в конце 2021-го года.

«В любом случае перед выборами осуществляются какие-то предварительные мероприятия, идет подготовка. Средства необходимы», - пояснил Юрий Селиверстов.

«Власть решила не рисковать с проведением референдума в 2021 году», делает из этого вывод Игорь Лещеня.

По его словам, действующей власти «боязно расшевелить народный «муравейник» референдумом». Но проведение конституционной реформы без референдума невозможно. По закону раздел ІV Конституции, в котором прописаны полномочия президента, парламента и правительства, может быть изменен только на референдуме.

«Ну, одобрит что-то в феврале Всебелорусское народное собрание. А дальше-то что?» — задается вопросом бывший посол.


Лещеня предположил, что «во Дворце Независимости уверовали-таки в свою победу над протестом и решили изящно растянуть конституционную реформу этак на пятилетку. Как раз до следующих плановых выборов президента». Но такое развитие событий, по его мнению, вряд ли обрадует партнеров Александра Лукашенко в Москве.

Российские чиновники неоднократно высказывались в пользу конституционной реформы в Беларуси. В сентябре пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что президент России поддерживает желание Лукашенко провести в стране конституционную реформу. И сам Путин неоднократно высказывался на эту тему, в том числе и на минувшей неделе.
 
 
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Проведение конституционной реформы без референдума невозможно.
 
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