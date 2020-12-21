Источник материала: Хартия'97

Олимпийский чемпион: Горжусь, что нес бело-красно-белый флаг 21.12.2020, 13:24

Михаил Якимович

Михаил Якимович рассказал о важном для него моменте в жизни.

Гандболист Михаил Якимович, чемпион ОИ-1992 в составе Объединенной команды СНГ, участник ЧЕ-1994 и ЧМ-1995 со сборной Беларуси поделился c «Трибуной» мнением о бело-красно-белом флаге.

«У меня одинаковое отношение как к красно-зеленому, так и к бело-красно-белому флагам. Я родился и рос под красно-зеленым флагом, играл за сборную Беларуси под двумя флагами. Потом мне выпала в жизни большая честь – нести бело-красно-белый флаг на Олимпиаде в Барселоне. Тогда мы выступали в совместной команде СНГ. На открытии Игр Саша Карелин нес общий флаг, также были флаги стран-участниц СНГ, и я нес флаг Беларуси, бело-красно-белый. Горжусь этим и не считаю, что это делает меня фашистом, хоть сейчас и всякое говорят про этот флаг.

Для меня важнее не символика, а страна. Раньше, когда мы занимались спортом, у нас было два комплекта формы – один красный, второй белый. Но при этом мы представляли один клуб – СКА-Минск. То же самое и с флагами, все это – просто атрибутика», – сказал Якимович.

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