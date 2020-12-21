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У таможенников появился новый глава - вместо переквалифицированного в "дипломаты"

21.12.2020 13:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Владимир Орловский назначен председателем Государственного таможенного комитета. До этого он занимал должность первого заместителя главы ГТК.



Должность стала вакантной месяц назад после того, как Юрий Сенько, по всей видимости, оказавшийся не настолько преданным, как следовало бы на этой должности, был отправлен в почетную отставку - послом в Китай.

Также появился новый уполномоченный по делам религий и национальностей - им стал Александр Румак, который сменил на этой должности после четырнадцати лет работы Николая Гуляко. Последнему, вероятно, не простили критику католиками и, в некоторой степени, православными беспрецедентную жестокость власти в подавлении протестов.

Иван Лавринович согласован на должность заместителя министра труда и социальной защиты после того, как его предшественник стал уполномоченным по делам религий и национальностей.

Сергей Митянский согласован заместителем министра экономики. 
 
 
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Владимир Орловский назначен председателем Государственного таможенного комитета. До этого он занимал должность первого заместителя главы ГТК.
 
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