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Бага покидает «Жальгирис»

21.12.2020 13:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Алексей Бага и его помощник Валерий Тарасенко покидают литовский «Жальгирис».





На сайте клуба сообщается, что эту процедуру инициировал белорусский тренер, сейчас идут переговоры о расторжении контракта, а «Жальгирис» начал поиски нового рулевого.

Напомним, бывший главный тренер БАТЭ переехал в Вильнюс в начале 2020 года, тогда сообщалось, что контракт со специалистом заключен на один год с возможностью продления.

С «Жальгирисом» Алексей выиграл чемпионат и Суперкубок страны.
 
 
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Алексей Бага и его помощник Валерий Тарасенко покидают литовский «Жальгирис».
 
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