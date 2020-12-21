Парень с видео, снятого во Фрунзенском РУВД: «Дубинкой можно было получить за то, что посмотрел сотруднику в глаза»

Источник материала: Onliner В минувшую пятницу объединение силовиков Беларуси BYPOL выложило на своем YouTube-канале видео , снятое, предположительно, во Фрунзенском РУВД 12 августа. Его посмотрел и наш читатель Кирилл и нашел там себя: на одном из кадров он стоит на коленях, упершись лбом в пол, с заведенными назад руками. Говорит, узнал по одежде. О том, что происходило в тот день в спортзале РУВД и не вошло в видео, он рассказал Onliner.

Кириллу 31 год. 11 августа примерно в 21:30 он вместе с друзьями ехал в сторону проспекта Пушкина со стороны Каменной Горки на самокате.

— Хотели посмотреть, что происходит в городе. Участвовать в митинге не планировали, договорились: если начнется заварушка, разворачиваемся и сматываемся.

В районе улицы Петра Глебки трое парней остановились на пешеходном переходе в ожидании зеленого сигнала светофора. К ним неожиданно подъехал бусик, из него выскочили пять человек в черном, схватили Кирилла и его приятелей и посадили в машину.

— Самокаты так и остались лежать на дороге. Чтобы вы понимали, их общая стоимость — $5800. Хорошо, что их забрал с собой очевидец, с которым мы потом нашлись в соцсетях.





— В самом микроавтобусе к нам насилие не применяли. А вот в фойе Фрунзенского РУВД, куда нас отвезли, три-четыре сотрудника (предположительно, это был ОМОН) велели лечь на пол и стали наносить удары дубинками по шлему, ногам и спине. Все это сопровождалось нецензурными выражениями и фразами: «Хотели перемен? Получайте».





Дальше нас завели в спортзал, приказали встать у стены в известную всем неудобную позу, от которой у меня на лбу появилась кровавая вмятина, и продолжили избивать. Но теперь это были не только мужчины в черном, но и одетые по гражданке, в масках. Наверное, им не понравилось, что я был в полной экипировке: налокотниках, наколенниках, шлеме. Его, кстати, попытались расколоть о пол… Но мне еще не так сильно досталось. Наверное, потому, что я старался молчать и не шевелиться. А вот парням 18—19 лет, которых взяли с горячих точек, повезло меньше. Особенно если находили у них бчб-символику. Угрожали им, что они на 8 лет уедут в тюрьму.





Наш собеседник уверяет, что слитое видео не отражает того, что творилось в стенах РУВД на самом деле.

— Люди сильно кричали, даже плакали. Силовики топтались по тем, кто лежал, били по рукам электрошокерами тех, кто стоял на коленях. Дубинкой можно было получить за то, что посмотрел сотруднику в глаза.





В это время рядовые милиционеры составляли протоколы. По словам Кирилла, на их лицах читался не меньший шок от всего происходящего.

— В какой-то момент меня подвели к одному из них, он протянул мне 8—9 листов каких-то документов и сказал подписать. Рядом со мной стоял другой задержанный, который попытался прочитать свой протокол. За это его ударил дубинкой омоновец, стоявший позади, — сначала по одной ноге, потом по второй, из-за чего человек упал. Я решил не глядя подписать все, что дают.





— Потом меня и еще 8—9 человек отправили в камеру — бетонное помещение без вентиляции и туалета, где очень быстро стало жарко. Всю ночь я пролежал на полу, уткнувшись носом в щель в двери — только так можно было дышать.





Дальше были три дня в камере ЦИП на Окрестина, которая показалась Кириллу вполне сносным местом, ведь там его хотя бы не били.

На свободу Кирилл вышел со следующими травмами: кровоподтеками на ягодицах, обоих бедрах и множественными ушибами.





Через месяц после освобождения молодого человека судили по двум административным статьям — 23.34 и 17.1 («Мелкое хулиганство»). Его признали виновным и назначили штраф в размере 30 базовых. Кирилл это решение обжаловал. Материалы отправили на доработку в РУВД, и они там так и остались. По истечении двух месяцев рассмотрение дела прекратили.

А еще он подал в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела по факту насилия со стороны сотрудников милиции. В начале ноября пришел ответ: проверка приостановлена.





«В рамках проверки по заявлениям и сообщениям о совершении противоправных действий в отношении Вас и иных лиц, содержащихся в ЦИП и ИВС ГУВД Мингорисполкома, назначено более 700 экспертиз, выводы которых имеют существенное значение. Вместе с тем, более 200 экспертных исследований не завершены, в связи с чем принять законное итоговое решение по материалу в настоящее время не представляется возможным. В связи с изложенным 10.11.2020 проведение центральным аппаратом Следственного комитета проверки приостановлено», — сказано в письме.

Заместитель министра внутренних дел: «Проводится проверка»

Вот как слитое в сеть видео из РУВД прокомментировал Tut.by заместитель министра МВД Юрий Назаренко:

— По данному вопросу, что была видеозапись, где сотрудники милиции Фрунзенского РУВД обращаются с задержанными не очень хорошо, проводится проверка. Министром задача поставлена. По результатам проверки будут сделаны определенные выводы.