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На рендерах показали Honor V40 с «часовым» дизайном фотомодуля

21.12.2020 13:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В сети появились рендеры смартфона Honor V40, созданные по мотивам схематического изображения дизайна устройства. Фишкой смартфона может стать дизайн основного фотомодуля на задней панели: он походит на циферблат наручных часов с безелем и нанесенной на него «тахиметрической шкалой».

На рендерах показали Honor V40 с «часовым» дизайном фотомодуля

Как следует из рисунков, Honor V40 может получить загнутые по краям экран и заднюю панель, а также сдвоенную прорезь для фронтальной камеры и сенсоров (вероятно, она окажется меньше, чем у Honor V30).

На рендерах показали Honor V40 с «часовым» дизайном фотомодуля

Ранее уже публиковались утечки касательно внешнего вида смартфона Honor, однако тогда речь шла о «классическом» прямоугольнике для основной фотокамеры.

Согласно предварительным данным, Honor V40 будет работать на базе процессора Dimensity 1000+, получит 6,7-дюймовый дисплей формата Full HD+ со 120 Гц частоты обновления, быструю беспроводную зарядку на 40 Вт и проводную на 66 Вт.

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В сети появились рендеры смартфона Honor V40, созданные по мотивам схематического изображения дизайна устройства. Фишкой смартфона может стать дизайн основного...
 
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