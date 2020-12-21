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На рендерах показали Honor V40 с «часовым» дизайном фотомодуля
Источник материала: Onliner
В сети
Как следует из рисунков, Honor V40 может получить загнутые по краям экран и заднюю панель, а также сдвоенную прорезь для фронтальной камеры и сенсоров (вероятно, она окажется меньше, чем у Honor V30).
Ранее уже публиковались утечки касательно внешнего вида смартфона Honor, однако тогда речь шла о «классическом» прямоугольнике для основной фотокамеры.
Согласно предварительным данным, Honor V40 будет работать на базе процессора Dimensity 1000+, получит 6,7-дюймовый дисплей формата Full HD+ со 120 Гц частоты обновления, быструю беспроводную зарядку на 40 Вт и проводную на 66 Вт.
Android, экран 6.39" IPS (720x1560), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.59" IPS (1080x2340), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
Android, экран 5.71" IPS (720x1520), Mediatek MT6761 Helio A22, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 3020 мАч, 2 SIM
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В сети появились рендеры смартфона Honor V40, созданные по мотивам схематического изображения дизайна устройства. Фишкой смартфона может стать дизайн основного...
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