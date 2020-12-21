Главное за день: экс-посол Беларуси в Словакии высказался о конституционной реформе, «площадь Перемен» записала ролик в память о Бондаренко

Источник материала: Onliner Утро понедельника в Беларуси традиционно начинается не с кофе, а с политических новостей. Итак, что известно на данный момент? Экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня высказался по поводу конституционной реформы, фотографа «Нашай Нівы» посадили на семь суток в ИВС на Окрестина, жена блогера Игоря Лосика прекратила голодовку, а жители «площади Перемен» записали видео в память о Романе Бондаренко. О том, что сегодня происходит в стране, рассказываем в нашей хронике.

Экс-посол Беларуси в Словакии: «Власть решила не рисковать с проведением референдума в 2021 году»

На странице Игоря Лещени, экс-посла Беларуси в Словакии, сегодня появился пост, в котором он комментирует конституционную реформу и референдум. По мнению Лещени, «власть решила не рисковать с проведением» последнего.

«Об этом свидетельствует распространенный БЕЛТА комментарий министра финансов Селиверстова относительно 13,56 млн рублей, которые предусмотрены статьей расходов бюджета „обеспечение проведения выборов и референдумов“. По заявлению министра, эти средства предусмотрены для подготовки выборов в местные Советы депутатов. Согласно календарю выборов и референдумов, они должны пройти до 18 января 2022 года. В нашей стране всякие чудеса возможны, но совмещение выборов в местные советы с референдумом маловероятно. Да и бюджет на референдум посолиднее будет», — говорится в посте Лещени.





Экс-посол также отмечает, что таким образом с конституционной реформой получается «незадача»: «Ну, одобрит что-то в феврале Всебелорусское народное собрание. А дальше-то что? Нет, конечно, закон об изменении и дополнении Конституции может быть принят и Парламентом. Только вот раздел ІV Конституции, в котором прописаны полномочия Президента, Парламента и Правительства, может быть изменен только путем референдума. А как же тогда с приданием конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию и передачей этому органу части президентских полномочий? А еще это может означать, что во Дворце независимости уверовали-таки в свою победу над протестом и решили изящно растянуть конституционную реформу этак на пятилетку. Как раз до следующих плановых выборов президента».

Напомним, ранее Игорь Лещеня записал видеообращение. В нем он говорил, что власть вместе с представителями гражданского общества обязана провести открытое расследование по всем заявлениям о «пытках и издевательствах».

Главный редактор «Нашай Нівы»: «Нашага фатографа пасадзілі на 7 сутак»

Главный редактор «Нашай Нівы» Егор Мартинович сообщил на своей странице в Facebook, что фотографа издания Сашу Пилипович-Сущиц забрали отбывать 7 суток.

По его словам, в изолятор на Окрестина ей пришлось ехать на такси — еще и подвезти своего участкового.

«Такога я не бачыў ніколі. Каб цябе забралі на суткі, трэба ўзяць таксі і адвезці свайго ўчастковага на Акрэсціна! Відаць, усе міліцэйскія бусы занятыя маніторынгам мяцежных раёнаў. Наша фатографка Аляксандра Піліповіч-Сушчыц пайшла адбываць 7 сутак за марш памяці Рамана Бандарэнкі. Запланаванае вызваленне — у нядзелю, 27 снежня, у 14:30», — написал Егор Мартинович.

Жена блогера Игоря Лосика прекратила голодовку

Напомним, 15 декабря стало известно, что задержанный блогер Игорь Лосик объявил голодовку. К ней присоединилась и его жена. Сегодня Дарья Лосик сообщила, что она вынуждена остановить голодовку.





Жители «площади Перемен» записали видео в память о Романе Бондаренко

Жители «площади Перемен» сделали видео к 40 дням с даты смерти Романа Бондаренко. Ролик они создали на основе детских рисунков и с записью детских голосов. Вот как он выглядит.

(будет дополнено)